Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Как приютить у себя старую книгу? Стать участником проекта «Литприют»!

Команда Центральной библиотеки имени Крупской придумала проект «Литприют», который помогает старым изданиям найти новых владельцев, и добавила в знакомство человека с книгой немного интриги: все тома, которые принимают участие в акции, прячутся за упаковкой с интригующим описанием, поэтому выбирать приходится вслепую. Очередной раунд книжных свиданий назначен на 23 августа: важная часть бук-дропа этой недели – коллекция журналов по рукоделию, готовке и обустройству дачи.

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: