Как приютить у себя старую книгу? Стать участником проекта «Литприют»!

Команда Центральной библиотеки имени Крупской придумала проект «Литприют», который помогает старым изданиям найти новых владельцев, и добавила в знакомство человека с книгой немного интриги: все тома, которые принимают участие в акции, прячутся за упаковкой с интригующим описанием, поэтому выбирать приходится вслепую. Очередной раунд книжных свиданий назначен на 23 августа: важная часть бук-дропа этой недели – коллекция журналов по рукоделию, готовке и обустройству дачи.