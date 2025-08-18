Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Станкозавод» мифический! Центр труда и отдыха устраивает гаражку издательства «МИФ»

Гаражка издательства «МИФ» в городе: с 22 по 24 августа центр труда и отдыха станет настоящей бук-вселенной для всех, кто любит читать. Ожидается целое море (четыре тысячи!) книг по психологии, саморазвитию и культуре, детективы, фэнтези и классика с иллюстрациями. Привезут и детскую литературу – для малышей и, конечно, их родителей.

Маркет – далеко не все, ради чего стоит заглянуть на «Станкозавод»: в субботу здесь будут обсуждать, как создавать романы на стыке разных жанров, и – окак! – рассказывать истории российских кладбищ.

Фото: Sveta Maxwell

