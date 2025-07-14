Автостопом по страницам: бук-тур от Алексея Юрова

«Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию», Карен Хорни

Лично я взял ее в руки в момент, когда чувствовал, что начинаю сдавать позиции – вроде все неплохо, но внутри ощущение постоянного напряжения, как будто все время должен быть кем-то другим, доказывать, соответствовать. Карен Хорни пишет о неврозе не как о диагнозе, а как о способе адаптации, который когда-то помог, а теперь мешает. Это очень важно: в ее подходе нет обвинений, нет идеи «исправься, чтобы быть полноценным». Она говорит: твоя тревога – сигнал, а не ошибка. Ты стал таким не случайно, и у тебя есть шанс расти – не вопреки, а через все, что с тобой происходит. Чтение не самое легкое – это не популярная психология, тут нет советов в духе «встань в шесть утра и все наладится». Но текст написан ясным, уважительным языком, без академической пыли. Он требует диалога, не дает отговорок, но и не давит. Это скорее приглашение к размышлению, чем руководство.