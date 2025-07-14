Автостопом по страницам: бук-тур от Алексея Юрова

Лето – время путешествий: с этим трудно не согласиться. Ту мы не спорим, а решаем вопрос: как разнообразить летний вояж. Ответ есть: пейдж-тур вне времени и пространств. Бук-подборка от основателя независимого книжного магазина «Зеленая Дама» Алексея Юрова станет той самой точкой телепортации. Куда? Это путешествие по Советской России, по городской жизни Манхеттена и даже в неосязаемые миры внутренних противоречий. И это далеко не все остановки нашего треккинга!
«Заметки из путешествия в Россию», Эрнст Толлер
Эта книга – своего рода дневник европейского интеллигента, оказавшегося в сердце молодой Советской России. Толлер пишет не как журналист и не как фанатик – он как будто ищет у России глаза, в которые можно было бы заглянуть. Особенно примечательны для меня были заметки о людях той эпохи, ведь они передают атмосферу того времени гораздо сильнее лозунгов. Россия в этих заметках предстает как пространство надежд и разочарований, утопий и обыденного страха. Это честный текст о столкновении идеалов с реальностью. Читать стоит не ради анализа, а ради ощущения: ты сам становишься наблюдателем чужой веры, медленно переходящей в тревогу.
Сборник «Проклятый Петербург»
Этот сборник – не просто отражение питерской художественной среды, но и своего рода коллективный портрет города, где дождь, серость и поэтика разрухи и мрака становятся источником вдохновения. Это Петербург глазами своих немного безумных, немного гениальных детей – поэтов, художников, философов на грани. Здесь и мифология, и быт, и юмор, и тоска, присущие Северной столице. Местами напоминает вечер на кухне с умной компанией, где разговор может перескочить с Бодлера на блошиный рынок. Мне близка эта энергия – невыспанная, хтоническая, честная, с запахом пыльной библиотеки и крепкого кофе. Хорошая книга для тех, кто любит города не как точки на карте, а как живые сущности.
«Манхэттен», Джон Дос Пассос
Продолжая тематику городской жизни, я с большим удовольствием хочу также отметить роман Джона Дос Пассоса «Манхэттен». Довольно сложно передать словами, что чувствуешь, читая эту книгу: это как смотреть старую пленку, где кадры сменяются слишком быстро, но каждый – с каким-то определенным смыслом. Мне всегда нравились тексты, в которых слышен шум города – и Манхэттен весь про это. Про одиночество в толпе, про амбиции, про крах и движение. Роман не из легких, но очень щедр на смыслы, образы, стилистические находки. Его монтажная техника может сперва сбить с толку, но потом затягивает – и ты уже не читаешь, а как будто плывешь по людскому потоку Нью-Йорка.
«Антропология недосказанного. Табуированные темы в советской послевоенной карикатуре», Иван Гринько, Анна Шевцова
Если вы, как и я, любите всматриваться в старые карикатуры и искать в них больше, чем кажется на первый взгляд – эта книга просто клад. Она не столько про юмор, сколько про молчание, которое говорит громче крика. То, что советская культура не показывала, порой рассказывает о ней больше, чем все официальное искусство. Для меня эта книга стала в каком-то смысле продолжением долгого разговора с советским визуальным наследием. Я сам с детства помню эти карикатуры – на тунеядцев, бюрократов, буржуев, пьяниц. Они вроде бы были веселые, нарисованные с огоньком, но при этом всегда чувствовалась их правильность, одобряемость, безопасная злоба. И вот в этой книге наконец-то дается критический инструмент для того, чтобы увидеть – что было за кадром, кого нельзя было трогать и изображать, какие реальные страхи и травмы эпохи аккуратно вырезались из кадра и остались вне зарисовки.
«Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию», Карен Хорни
Лично я взял ее в руки в момент, когда чувствовал, что начинаю сдавать позиции – вроде все неплохо, но внутри ощущение постоянного напряжения, как будто все время должен быть кем-то другим, доказывать, соответствовать. Карен Хорни пишет о неврозе не как о диагнозе, а как о способе адаптации, который когда-то помог, а теперь мешает. Это очень важно: в ее подходе нет обвинений, нет идеи «исправься, чтобы быть полноценным». Она говорит: твоя тревога – сигнал, а не ошибка. Ты стал таким не случайно, и у тебя есть шанс расти – не вопреки, а через все, что с тобой происходит. Чтение не самое легкое – это не популярная психология, тут нет советов в духе «встань в шесть утра и все наладится». Но текст написан ясным, уважительным языком, без академической пыли. Он требует диалога, не дает отговорок, но и не давит. Это скорее приглашение к размышлению, чем руководство.
«Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой», Дарья Еремеева
Эта книга о женщине, чья жизнь прошла в тени ее великого брата, однако сама по себе представляет глубокий интерес. Мария Толстая – фигура, как по мне, неординарная, многогранная и, увы, забытая. Автор книги с тонкостью воссоздает ее духовный путь, внутреннюю борьбу, философские поиски и личные трагедии. Это не только биография, но и размышление о судьбе женщины в патриархальном обществе, об интеллектуальной независимости, о выборе – идти рядом с гением, но не в его тени. Книга глубоко человечная и вызывает живой отклик – прежде всего как история о поиске смысла и самости.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Ксения Вострикова, архивы пресс служб
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