Тайная ложа – явная лажа: разбираемся, что правит миром, на лекции «Теория заговора в литературе и литература в теории заговора»

Весь мир – заговор, а люди в нем – ищут правду: переделали цитату Шекспира, чтобы разобраться, как конспирологические теории повлияли на литературные сюжеты, а те, в свою очередь, – на современный масскульт.

Вечер первого дня июля – звучит как начало конспирологической теории. Заговорщически переглянувшись, отвечаем: так и есть. В гастробаре «Проливошная» выступит Дмитрий Андрамонов – кандидат философских наук и создатель лектория книжного клуба 3ХХ: вместе с ним получится пробраться через сотни перипетий идеологии и эстетики, мистификаций и написанной правды. В общем, тот еще квест! Что же в итоге правит миром – узнаем в восемь часов вечера.