От края до края: Ad Marginem едет в Самару

Уже в эти выходные Самара ненадолго примерит корону книжной столицы Поволжья: издательство Ad Marginem на пару дней задержится в городе с фестивальным туром «По краям». На все выходные Музей Модерна станет центром самарской литературной – и не только! – жизни! «По краям» – это не простая книжная ярмарка, а полновесный литературный опен-эир с лекциями, паблик-токами, маркетом и лимонадами от «Проливки».

Среди участников двухдневной публичной программы лекторы из других городов – издатель и основатель Ad Marginem Александр Иванов, философ Игорь Кобылин, филолог-скандинавист Елена Рачинская, а также культурные деятели Самары – куратор арт-резиденции Третьяковки в Самаре Галина Зыбанова, куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин и многие другие. На маркете можно будет закупиться не только книгами, но и футболками из нового дропа «Подполья», аксессуарами от «Бусотеки», ароматами от «Без повода» и керамикой от Fairy airy.