Книжный андеграунд: подборка мест, куда идти на бук-шоппинг в Самаре

Книжный фестиваль «Букноль»

Да, хоть «Нулевая комната» в «Доме 77» ушла в историю, но воспоминания – и не только! – о ней остались свежие. Фестиваль «Букноль», благодаря которому Самара познакомилась со многими независимыми изданиями, как обещали организаторы, к нам еще вернется. Когда? Пока что это загадка. Но мы ждем!

Текст: Елизавета Гончарова

Фото: Ксения Вострикова, Надежда Филиппович, архивы пресс-служб