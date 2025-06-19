Книжный андеграунд: подборка мест, куда идти на бук-шоппинг в Самаре

Устали читать? Мы – нет, потому что знаем места, где можно найти то, о чем многие даже и не догадываются. Приоткрываем суперобложку тайны и делимся подборкой бук-локаций: от нового независимого книжного, магазина необычных подарков и букинистической сети до галереи и – бонусом! – бук-феста, который мы очень ждем.
Независимый книжный «Зеленая дама»
Бестселлеры намозолили глаза? Тогда расширяем границы переплетов! За дверью «Зеленой дамы» – портал в мир локальных малотиражных изданий. Осторожнее: тут желания сердца идут быстрее мысли. На полках с заботой упаковали книжные хотелки на любой вкус: от нон-фикшна до зинов и журналов.
Магазин необычных подарков «Все другое»
Хобби? Можно не перечислять: во «Все другое» есть место каждому из них. На книжных полках – мультивселенная всех увлечений. Подходим с разных сторон: в корзину поместятся журналы, комиксы, бумажные переплеты в твердых и мягких обложках.
Сеть букинистических магазинов «Экокнига»
Бэкграунд важен, особенно когда речь идет о чтении. Издания на полках «Экокниги» прошли сквозь огонь и воду: зачастую в прямом смысле этого слова. Ценители букинистики могут отыскать раритетные издания прошлых десятилетий, а вместе с этим – сохранить ценность того, что кроется за бумажной оболочкой.
«Третьяковка» в Самаре
«Третьяковка» в Самаре напоминает: художник творит и на бумажных страницах, не только на холсте. Буква – кисть, текст – картина. Среди мерча сувенирного магазина можно найти книги-искусство: открываем мир урбанистики, читаем классику в арт-обложках и достаем карманную галерею – картины в переплетах. После – можем перестроить маршрут в коворкинг и приземлиться на мягкий стул в читательском зале библиотеки.
Книжный фестиваль «Букноль»
Да, хоть «Нулевая комната» в «Доме 77» ушла в историю, но воспоминания – и не только! – о ней остались свежие. Фестиваль «Букноль», благодаря которому Самара познакомилась со многими независимыми изданиями, как обещали организаторы, к нам еще вернется. Когда? Пока что это загадка. Но мы ждем!
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Ксения Вострикова, Надежда Филиппович, архивы пресс-служб
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