КОТОстрафический интерес: бук-топ от Яны Николаевой

Жара? Ага! Подготовили свежую – буквально охлаждающую – книжную подборку вместе с управляющей котокафе «ЧуКОТка», волонтером приюта «Надежда» и зоопсихологом Яной Николаевой. Учимся поддерживать беседу, с кем угодно: с людьми, с котиками, а еще со своим внутренним «я».
«Женщины, которые любят слишком сильно», Робин Норвуд
С этой книги началось мое первое знакомство с собой. Скорее, я в первый раз прочитала, что на самом деле есть любовь. Норвуд не просто показывает негативный сценарий: зарождение чувства – отсутствие ответа – возникновение привязанности – конечное несчастье, а раскапывает корни зарождающейся болезненной зависимости. Большинство из нас сталкивалось со страстным желанием быть любимым и нужным для кого -то, но оказывается, что этому кому-то мы не нужны. А время уже потрачено, чувства смяты и выброшены, а жизнь отдана не тому. Почему тогда мы выбираем именно таких людей?
«Многие женщины совершают ошибку, когда ищут связи с мужчиной, не установив сначала прочной связи с собой».
Книга откроет глаза на причины, которые побуждают нас любить невзаимность, и даст понять, в какой момент желание получить позитивные эмоции от партнера превращается в жажду восполнить внутреннюю пустоту. В тексте я нашла исцеление в трудные периоды жизни, а задания в конце помогли больше понять себя.
«Дейл Карнеги. Приемы общения с любым человеком, в любой ситуации», Мосс Дуглас
На мой взгляд, это самая нетипичная книга по пониманию приемов коммуникации. Отличается формат – это в прямом смысле напечатанный тренинг. Глава – сжатый урок, описывающий один из приемов общения, а после идут упражнения. Они разбирают самые частые проблемы при освоении приемов, а после запаковывают прочитанную информацию в нашу головную карту памяти.
«Помните истину: мы таковы, каковы наши мысли. Изменив свои мысли о себе и о мире, можно измениться к лучшему самому и изменить свой мир».
Книга раскрывает, как можно легче расположить людей и поддержать любой диалог. И что самое увлекательное: методы непривычнее для нашего менталитета. И от этого еще интереснее их использовать. Полезные знания, особенно в работе, связанной в основном с коммуникацией.
«Ненасильственное общение. Язык Жизни», Маршалл Розенберг
Название говорит само за себя: как перестать бить словами людей и доносить до них то, что ты хочешь на самом деле. Автор книги, Маршалл Розенберг, основал одноименный центр, который помогает в решении международных конфликтов по сей день. В прошлом году я узнала про эту книгу, и поняла, что надо перестать усложнять жизнь. Автор мог решить глобальные проблемы, то локальные межличностные решить будет легко.
И решение действительно лежит на поверхности: наблюдать, что вызывает внутри резонанс, подметить это ощущение, и донести до человека, какие его действия могут изменить все обратно в равновесие. Это помогает мне и сейчас конкретно выразить свои желания и чувства, а наблюдения за эмоциями внутри помогает развивать эмпатию и отзывчивость не только к другим, но и к себе. Понимание – ключ к счастью.
«Очарование женственности», Хелен Анделин
Последняя, но не менее интересная книга. Она мне очень запомнилась, даже сейчас, вспоминая о ней, не могу согнать с лица ухмылку. Текст пробудил нетипичное для меня как для читателя чувство: противоречие.
«Терпеливая готовность начать все заново – признак сильного характера».
Аделин приводит конфликтные ситуации, возникающие между партнерами, и делится с читателями «секретными» способами их решения. В каждом примере образ мужчины и женщины обрисован иначе. Соответственно, и советы отличаются, но главная нить повествования, на чем держится «шов» скрепления разногласий – уважение. Все бы ничего, но книга написана больше полувека назад и за это время расширились границы гендерных «образов». Поэтому при прочтении с чем-то я была не согласна, что-то казалось устаревшим, и какие-то приемы были применимы и у меня. Интересно в этой книге именно то, как в прошлом веке воспринимались отношения и как выглядел «идеальный» образ. А это уже вызывает эмоции. По крайней мере, название книги я запомнила надолго.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Екатерина Киселева, архивы пресс-служб
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