КОТОстрафический интерес: бук-топ от Яны Николаевой

С этой книги началось мое первое знакомство с собой. Скорее, я в первый раз прочитала, что на самом деле есть любовь. Норвуд не просто показывает негативный сценарий: зарождение чувства – отсутствие ответа – возникновение привязанности – конечное несчастье, а раскапывает корни зарождающейся болезненной зависимости. Большинство из нас сталкивалось со страстным желанием быть любимым и нужным для кого -то, но оказывается, что этому кому-то мы не нужны. А время уже потрачено, чувства смяты и выброшены, а жизнь отдана не тому. Почему тогда мы выбираем именно таких людей?

«Многие женщины совершают ошибку, когда ищут связи с мужчиной, не установив сначала прочной связи с собой».

Книга откроет глаза на причины, которые побуждают нас любить невзаимность, и даст понять, в какой момент желание получить позитивные эмоции от партнера превращается в жажду восполнить внутреннюю пустоту. В тексте я нашла исцеление в трудные периоды жизни, а задания в конце помогли больше понять себя.