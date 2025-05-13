Книжный переполох от Павла Куприянова: шесть произведений, которые советует прочитатать самарский пианист и композитор

Эта книга была самой первой у Мураками, которую я читал, а также единственной, которую перечитывал три раза. Густая атмосфера, странные необъяснимые до самого конца события, флер бесконечной ночи и жизни города в нем – вот это вот все цепляет и заставляет перечитывать в попытках нащупать смысл.

Это камерный роман, где действие разворачивается всего за одну ночь, а реальность тонко переплетается с чем-то иррациональным. Мураками удается передать невидимую пульсацию ночного города и ощущение одиночества, в котором рождаются самые настоящие встречи. Эта книга не про сюжет, а про настроение, и в этом ее сила.