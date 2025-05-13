Книжный переполох от Павла Куприянова: шесть произведений, которые советует прочитатать самарский пианист и композитор

О чем мы могли спросить пианиста, композитора и графического дизайнера Павла Куприянова? О любимых книгах, конечно же! Собрали и заботливо упаковали шесть произведений, которые музыкант советует прочитать всем – и тут без исключений.
Харуки Мураками, «Послемрак»
Эта книга была самой первой у Мураками, которую я читал, а также единственной, которую перечитывал три раза. Густая атмосфера, странные необъяснимые до самого конца события, флер бесконечной ночи и жизни города в нем – вот это вот все цепляет и заставляет перечитывать в попытках нащупать смысл.
Это камерный роман, где действие разворачивается всего за одну ночь, а реальность тонко переплетается с чем-то иррациональным. Мураками удается передать невидимую пульсацию ночного города и ощущение одиночества, в котором рождаются самые настоящие встречи. Эта книга не про сюжет, а про настроение, и в этом ее сила.
Рик Рубин, The Creative Act: A Way of Being
Как будто читаешь Ошо – только адекватного. Книга про творческий процесс создания искусства, про то, как слышать себя и замедляться, но все в контексте творческого акта. На мой взгляд, это обязательная книга для всех, кто хоть как-то близок к миру искусства, да и вообще всем.
Рубин предлагает не инструкции, а способ мышления, в котором творчество становится формой жизни. Он говорит просто, но попадает в точку, заставляя переосмыслить собственное отношение к созданию, вниманию и тишине. Это не про то, как «делать», а про то, как «быть».
Дуглас Адамс, «Автостопом по галактике»
Самое то, когда устал от серьезности мира и хочется чего-то простого и легко (и ржать почти на каждой странице). Это пять книг, по одной из которых сняли фильм, и как бы меня не дергало от фразы «книга лучше фильма» (конечно, она всегда будет лучше, алло), но здесь она – действительно! – лучше.
Адамс создал вселенную, где каждое абсурдное происшествие на самом деле оказывается метафорой чего-то вполне земного. Легкий тон сочетается с умной сатирой, а смех оборачивается философией. Это редкий случай, когда научная фантастика стала по-настоящему смешной – и по-настоящему культовой.
Аркадий и Борис Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу»
За последний год решил перечитать основной цикл Стругацких «Полдень XXI век» и вспомнил, что эта книга (не из цикла) была последней, которую моя мама читала мне в детстве вслух. У меня самые теплые воспоминания, а у вас может быть просто красивая научно-сказочная история про научный институт волшебства.
Это ироничная история, в которой магия живет бок о бок с научным подходом, а герои – ученые-волшебники – исследуют не только чудеса, но и саму человеческую природу. Веселая, умная и невероятно живая книга, которую можно перечитывать в любом возрасте.
Аркадий и Борис Стругацкие «За миллиард лет до конца света»
Самая необычная для меня повесть у Стругацких, да и вообще в принципе. Антагонист, некое зло, здесь представлено так, как даже не смог бы Лавкрафт (с его «невыразимыми» и «неописуемыми» монстрами. В общем, это надо читать, чувствовать и удивляться.
Здесь нет прямого конфликта, но есть ощущение давления, неизвестной силы, которая вмешивается в судьбы героев. Это книга-вопрос, в которой каждый сам находит свой ответ. Сдержанная, тревожная и философская повесть, которая остается в голове надолго.
Станислав Лем, «Солярис»
Классика и фантастическая история про живую планету-океан. Лем создал не просто научно-фантастический роман, а философское размышление о природе сознания, памяти и чуждого разума. Контакт с планетой оказывается не внешним, а внутренним: она оживляет то, что мы пытаемся забыть. Один из самых глубоких и атмосферных текстов в жанре.
Фото: Архивы пресс-служб
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