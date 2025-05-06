Портрет Эйнштейна, графический роман Криса Уэра и история японских демонов: узнали, что стоит на книжной полке у Севы Выводцева

Иллюстратор и сооснователь агентства «ТРУД» Сева Выводцев поделился любимыми книгами из домашней коллекции: ни на что не намекаем, но итоговый список вполне себе тянет на «Что почитать в майские каникулы».
«Озарения Альберта Эйнштейна», Фредерик Морло, издательство Ad Marginem
Это совершенно, на мой взгляд, недооцененная книга, сюжет которой развивается вокруг праздника «Октоберфест» в 1896 году: юный Эйнштейн, его младшая сестра Майа и сеттер Генрих пытаются вовремя включить иллюминацию, но опаздывают на одну секунду. После чего Альберт с компанией проводят множество экспериментов и открывают тайны и законы Вселенной. Здесь нет сухого пересказа биографии или заумных разборов теорий – вместо этого перед нами разворачивается живой процесс мышления. Страница за страницей Альберт Эйнштейн предстает не иконой науки, а человеком, который сомневается, шутит, ошибается и иногда выдает мысли такой чистоты, что от них перехватывает дыхание. Но главное – книга не пытается сделать из Эйнштейна «сверхчеловека в пыльной лаборатории». Напротив: она показывает, как обычное человеческое любопытство – тот самый детский вопрос «а почему?» – может перерасти в нечто, меняющее картину мира. Отдельного упоминания заслуживает графическая составляющая – иллюстрации тут сделаны потрясающе не только с точки зрения стиля, но и с точки зрения рассказа о тех или иных физических явлениях. Если бы у меня в школе был настолько круто иллюстрированный учебник по физике, то, возможно, любимым предметом была бы она, а не ИЗО.
Rusty Brown, Крис Уэйр, издательство Random House
Графический роман американского автора Криса Уэйра – по моему скромному мнению, лучшего из ныне живущих комиксистов – посвящен взрослению и жизни героя Расти Брауна – неуверенного в себе парня, одержимого коллекционированием поп-культурных фигурок, увлеченного комиксами и научной фантастикой и постоянно рефлексирующего о своем детстве и о прошлом. Сложно найти более актуального героя в наш век тотальной ностальгии. Книга состоит из взаимосвязанных историй, рассказывающих о самом Расти Брауне, о его отце – учителе, страдающем от одиночества, экзистенциального кризиса и несостоявшейся карьеры, о школьном хулигане, чья жизнь раскрывается от детства до зрелости, демонстрируя, как жестокость и эгоизм разрушают его и окружающих. Комикс, помимо своих сюжетных достоинств, обладает невероятно сложной графической структурой, как, впрочем, и любое другое произведение Криса Уэра. Чего стоит только совершенно гениальная сцена, показывающая момент рождения, осознания себя и окружающих, а также первых детских травм, рассказанная от лица ребенка. К большому сожалению, книги Криса бывает сложно раздобыть в России, и, насколько я знаю, ни одна из них не переведена на русский, но это поистине великолепные произведения! Но я крайне рекомендую Rusty Brown всем любителям графических романов, не основанных на супергероике.
«Азбукварь», Родион Китаев, издательство V-A-C Press
По своей форме «Азбукварь» представляет собой детскую азбуку-букварь, но по сути – это нечто сильно большее! Это скорее портал в сюрреалистическую вселенную художника, где буквы оживают, превращаясь в странных существ, абсурдные конструкции или философские ребусы. Помимо великолепного визуального юмора, загадок и каламбуров, тут присутствуют и отсылки на поп-культуру, исторические события и окружающую реальность. Книга полна изобретательных приемов в духе того, что страница с буквой «З» оформлена зеленой краской и золотым тиснением, «С» – серебряно-стальным, а еж превращается в ехидну простым перелистыванием полупрозрачной кальки.
Yokai, Ася Черепанова, издательство Alt Graph
Один из немногих печатных сборников топовых современных русскоязычных иллюстраторов, да еще и с интересными текстами про локальную демонологию, а именно про екаев – сверхъестественных существ из японского фольклора. Эта книга выросла из одноименного зина, придуманного и воплощенного Асей Черепановой, и в котором она кропотливо собирала одних из лучших на тот (да и во многом на нынешний) момент иллюстраторов русскоязычного пространства. Без ложной скромности добавлю еще один факт: по предложению Аси я в свое время нарисовал для книги две иллюстрации – обложку и титульный лист.
Louis Vuitton Travel Book Las Vegas, Ян Кебби
В этом году, во многом благодаря моей жене, открыл для себя, что небезызвестная французская фирма Louis Vuitton, производящая различный «люксовый» ширпотреб, выпускает совершенно потрясающие тревел-арт-буки от известнейших художников со всего мира. Среди них, например, наш соотечественник Павел Пепперштейн, нарисовавший путеводитель по Праге, гениальный Лоренцо Маттотти, создавший тревел-бук по Вьетнаму и книга Яна Кебби про Лас-Вегас, которая выделяется даже среди всего этого великолепия. Описывать невероятный мир Яна словами совершенно бесполезно (Гугл тут справится гораздо лучше), но, если вкратце, его цветная карандашная графика строится на сочетании различных точек зрения, сложных ракурсах, изображении людей в движении и умопомрачительных наложениях форм, контуров и текстур. Помимо этого, тревел-бук по Вегасу при абсолютно полном отсутствии текста содержит сквозные сюжеты, постоянных персонажей и пронзительные социальные нотки. Рекламировать тревел-арт-буки Louis Vuitton сложно по одной простой причине: они не продаются в России. Однако всем, кто собирается в путешествие за границу, смело могу рекомендовать эти храмы люкса как рассадник хорошей графической литературы!
Фото: Архивы пресс-служб
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