Портрет Эйнштейна, графический роман Криса Уэра и история японских демонов: узнали, что стоит на книжной полке у Севы Выводцева

Это совершенно, на мой взгляд, недооцененная книга, сюжет которой развивается вокруг праздника «Октоберфест» в 1896 году: юный Эйнштейн, его младшая сестра Майа и сеттер Генрих пытаются вовремя включить иллюминацию, но опаздывают на одну секунду. После чего Альберт с компанией проводят множество экспериментов и открывают тайны и законы Вселенной. Здесь нет сухого пересказа биографии или заумных разборов теорий – вместо этого перед нами разворачивается живой процесс мышления. Страница за страницей Альберт Эйнштейн предстает не иконой науки, а человеком, который сомневается, шутит, ошибается и иногда выдает мысли такой чистоты, что от них перехватывает дыхание. Но главное – книга не пытается сделать из Эйнштейна «сверхчеловека в пыльной лаборатории». Напротив: она показывает, как обычное человеческое любопытство – тот самый детский вопрос «а почему?» – может перерасти в нечто, меняющее картину мира. Отдельного упоминания заслуживает графическая составляющая – иллюстрации тут сделаны потрясающе не только с точки зрения стиля, но и с точки зрения рассказа о тех или иных физических явлениях. Если бы у меня в школе был настолько круто иллюстрированный учебник по физике, то, возможно, любимым предметом была бы она, а не ИЗО.