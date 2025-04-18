Королева детективов, создательница сети семейных кафе и пятнадцать известных художниц: пять книг от Надежды Байра

Пора признать очевидное: без женщин этот мир потерял бы всякий смысл. А чтобы никто не посмел назвать наше утверждение голословным, собрали пять убедительных доказательств: попросили продюсера фэшн-проектов, букера возрастных моделей и основательницу агентства BAYRA models Надежду Байра составить список книг, посвященных женщинам, которые оставили заметный след в истории.
Я уверена, что женщина в любом возрасте может быть видимой, красивой, активной и реализованной. Все книги в этой подборке – об этом: о праве женщины на голос, на бизнес, на творчество и на свою уникальность. Книги, которые я выбрала – не просто вдохновляющее чтение. Это напоминание о том, что женская сила – в разнообразии, смелости и голосе. Я верю, что каждая женщина может оставить след в истории – в своей или в мировой. С этого, возможно, начинается путь – с одной прочитанной истории.
«Своя комната», Вирджиния Вулф, издательство МИФ
В 1929 году было опубликовано эссе, в котором Вирджиния Вулф рассказала миру, что единственное, чего не хватало женщинам для творчества, – это своя комната, чтобы уединиться, и минимальный доход, чтобы не голодать. Удивительно, но ни одна из ее предшественниц не могла позволить себе таких элементарных вещей: говорят, даже великая Джейн Остин писала в столовой, пряча черновики под салфетками. Впрочем, эссе Вирджинии посвящено не только материальным условиям писательства: она стала одной из первых, кто сформулировал суть творчества – необходимость отстаивать свое пространство. И этот принцип актуален не только для писательства, но и для жизни в широком смысле – я как творец прекрасно ее понимаю.
«Нельзя, но можно. История «АндерСона» в смыслах, рецептах и цифрах», Евгения Пищикова, Анастасия Татулова, Дмитрий Соколов-Митрич, издательство МИФ
Как девушке, которая сама строит бизнес с нуля, мне очень любопытно познакомиться с историей Анастасии Татуловой, которая открыла первое небольшое кафе в 2009 году, а сегодня руководит огромной – более 50 кафе-кондитерских! – и превратила «АндерСон» в один из самых известных российских брендов. Анастасия говорит, что ключом к успеху «АндерСона» стала особая атмосфера или дух, и мне очень интересно, как у нее получилось не просто построить бизнес на атмосфере, но еще и масштабировать его. Эта книга заставила меня пересмотреть свои подходы к организации женских проектов: я нашла в этой истории мощную поддержку и вдохновение.
«15 художниц, которые повлияли на мировое искусство», Бриджит Куинн и Лиза Конгдон, издательство МИФ
Без этой книги моя подборка была бы неполной! Каждая из женщин, с которыми знакомит эта книга – не просто яркий и выдающийся талант, но еще и сильная личность! Они не только подарили миру свои потрясающие шедевры, но и помогли разрушить один из главных стереотипов прошлого – женщина не может быть художницей. Как пишет Бриджет Куинн: «Когда я дошла до тыльной стороны переплета «Истории искусств» Хорста Янсона, мне удалось составить список из шестнадцати женских имен. Это все, что могла предложить мне «официальная», более чем восьмисотстраничная, история искусств!»
«20 женщин о жизни в городе огней», Жанна Дамас и Лоран Бастид, издательство МИФ
Честно говоря, я не знаю, оставила ли какая-то из героинь этой книги свой след в истории, но мне очень интересно устроить себе виртуальную экскурсию по Парижу и познакомиться с современными парижанками, которые занимаются кино и ресторанным бизнесом, владеют книжными магазинами, разбираются в политике и антиквариате и живут в самых разных условиях. Авторы и сами признаются, что не стремились создать исчерпывающую подборку, а просто хотели показать, парижские женщины составляют со своим городом единое целое.
«Агата Кристи. История жизни королевы детектива», Анна Мартинетти, Гийом Лебо, Александр Франк, издательство МИФ
Да, это комикс! И я не случайно включила его в свою подборку. Просто, во-первых, это красиво. А во-вторых, захватывающая биография одной из самых известных писательниц XX века прекрасно смотрится в формате графического романа и прекрасно подходит для того, чтобы занять свободную минутку. И, разумеется, не обошлось без детективных загадок и неожиданных сюжетных поворотов.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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