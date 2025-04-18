Королева детективов, создательница сети семейных кафе и пятнадцать известных художниц: пять книг от Надежды Байра

В 1929 году было опубликовано эссе, в котором Вирджиния Вулф рассказала миру, что единственное, чего не хватало женщинам для творчества, – это своя комната, чтобы уединиться, и минимальный доход, чтобы не голодать. Удивительно, но ни одна из ее предшественниц не могла позволить себе таких элементарных вещей: говорят, даже великая Джейн Остин писала в столовой, пряча черновики под салфетками. Впрочем, эссе Вирджинии посвящено не только материальным условиям писательства: она стала одной из первых, кто сформулировал суть творчества – необходимость отстаивать свое пространство. И этот принцип актуален не только для писательства, но и для жизни в широком смысле – я как творец прекрасно ее понимаю.