Екатерина Спиваковская: «Мне нужно было сделать так, чтобы в этом тупике был воздух, окна и свет, чтобы наша история не была горем и крестом, который придется нести всю жизнь»

«Стала замечать, что в соцсети люди выходят либо для того, чтобы обидеть других людей, либо для того, чтобы обидеться на кого-то»

В 2016 году у вас вышла книга «Оливки с воском», вы активно появлялись в медиапространстве, вели социальные сети. Сейчас вы удалили все страницы и оставили лишь небольшой блог. Почему?

Я вела соцсети и после 2016 года, но со временем поняла, что этим я создаю проблемы – для самой себя. Стала замечать, что в соцсети люди выходят либо для того, чтобы обидеть других людей, либо для того, чтобы обидеться на кого-то. Все заточено не на то, чтобы делиться мыслями, а на то, чтобы сцепиться друг с другом по какому-то ничтожному поводу.

Как-то я задала себе вопрос: «А могу ли я обойтись без этого?» И подсказала сама себе: «Конечно, могу!» К тому же уже активно развивался Telegram – и я переместилась туда. Мне понравилось, что в блоге можно отключить комментарии и даже совсем закрыться, сделав канал частным. Мой блог – скорее, записная книжка, в которой я могу фиксировать свои идеи и мысли, возникшие на ходу.

Я читала «Оливки с воском» несколько раз: неоднократно в 2016 году и буквально на днях. Удивилась, насколько некоторые главы оказались – не побоюсь этого слова – пророческими, особенно те – про интернет.

Не могу назвать себя пророком – все, о чем я писала в «Оливках с воском», было связано исключительно с моим личным восприятием интернета. Те, кто читал книгу, наверняка знают про мою дочь Сашу – у нее некомпенсированный аутизм. Ей сейчас уже двадцать восемь лет. В начале 2000-х, когда и произошло мое первое знакомство с интернетом, я много переписывалась с другими людьми, рассказывала про свою дочку, делилась тем, как мы живем, иногда писала о том, как нас обижают и задевают случайные прохожие. Чаще всего комментарии были примерно одинаковыми: «Где ты берешь всех этих людей? Такого не может быть!» Со временем я поняла, что люди начали принимать ту реальность, которую они же и создали в интернете, за настоящую. Я не могла ничего с этим сделать: решила не сопротивляться и понаблюдать за тем, что будет дальше.

А дальше это разрослось в гипертрофированные формы, когда те же самые лайки стали определять – по мнению некоторых людей – их популярность в той или иной сфере. Но сейчас мы все знаем, что такое накрутить тысячу подписчиков – при этом вся популярность на самом деле будет похожа на мыльный пузырь.

Отказавшись от активного ведения социальных сетей, стало ли больше свободного времени?

Даже не знаю. Но точно могу сказать, что такой уход точно меня оздоровил. Мне просто стало спокойнее. Кажется, что ко мне вернулся громадный кусок когда-то утраченного здравого смысла.

Ведение блога – это некая попытка заменить свою работу как колумниста? Или я ошибаюсь?

Нет, я просто не могу не писать. Еще в детстве я писала много писем бабушкам и дедушкам – всегда с большим удовольствием. И эта потребность писать осталась со мной до сих пор: и я надеюсь, что у меня получится как можно дольше идти с ней по жизни. Этот навык тренирует и шлифует мозг, полирует мышление.

Я пишу даже не для того, чтобы это кто-то прочитал, а просто чтобы самой ощущать то самое счастье – видеть, осознавать, говорить, делиться. Часто что-то пишу и отдаю прочитать моему мужу – музыканту Жене Жевлакову. Он мой первый читатель, я его первый слушатель. Мы, конечно, с ним критикуем друг друга. И в этом тоже есть свое счастье!

«Важно, что вся эта тоска по чему-то ушедшему не выливается в старческое брюзжание «раньше деревья были зеленее, а трава – выше». Я просто с удовольствием вспоминаю те времена»

В 2016 году, когда вышла книга, вы работали в издании «Парк Гагарина». Что было после того, как оно закрылось?

«Парк Гагарина» действительно закрылся в 2021 году – я писала туда до последнего. После – Сергей Османович Курт-Аджиев предложил мне вести эфиры на радио «Эхо Москвы» – и это был значимый «кусок» моей профессиональной жизни. Курт-Аджиев всегда относился ко мне с большим уважением, предоставлял полную свободу несмотря на то, что знал мою склонность к некоторому журналистскому хулиганству. Но тем не менее он разрешал мне приглашать в эфир абсолютно всех, кто мне нравился.

Помню, что я смотрела выпуск с Кириллом Флегинским – основателем галереи «Олег». Как вы на него вышли?

Я знакома с его папой: знала, что Кирилл рос в семье музыкантов, учился играть на нескольких инструментах. Помню, что он принес с собой на эфир с огромным количеством оркестровых инструментов! И это была одна из самых ярких передач. Надеюсь, что мы сможем с ним еще раз выйти в эфир.

Были ли вы в галерее, которую открыл Кирилл?

Нет, я, к сожалению, там не была, а вот мой муж Женя – неоднократно. Атмосферное место, отдаленное от центра города. Я одобряю продвижение искусства от центра к периферии, потому что и сама являюсь дитем спального района.

История с «Эхом» тоже завершилась – а дальше?

«Эхо Москвы» закрылось, а после были эфиры на «Комсомольской правде» в роли гостя, хотя несколько раз я все-таки замещала ведущего. Не скажу ничего нового: прямые эфиры – это зависимость. Ты можешь сколько угодно говорить, что больше туда не пойдешь, но когда ты надеваешь наушники и проводишь час в разговоре в режиме реального времени, то получаешь невероятное удовольствие.

Начиная с 2022-го я писала в «Свежую газету». А в этом году так и не начала – не знаю, начну ли.

Почему?

Искренне не хочу никого обижать, но я не вижу ни в одном издании того драйва, который так нужен журналистике, а мне без этого трудно. Я умела закрывать глаза на многое, но со временем поняла, что больше этого не хочу.

Есть ли издания, по которым вы скучаете?

Действительно скучаю по «Парку Гагарина» – у нас был хороший сайт. Из далеких времен я немного скучаю по «Самарской газете», когда ее возглавлял Роман Хахалин, и еще по радио «Ностальжи», где мы работали с Валерой Бондаренко.

Важно, что вся эта тоска по чему-то ушедшему не выливается в старческое брюзжание «раньше деревья были зеленее, а трава – выше». Я просто с удовольствием вспоминаю те времена.

А чего сейчас не хватает самарской журналистике для того, чтобы снова стать хулиганской и живой?

Думаю, что кто-то утратил тот самый драйв, о котором я говорила, в силу того, что невозможно постоянно оказывать сопротивление обстоятельствам. Рано

или поздно ты устанешь.

Еще в самом начале пандемии я стала внимательно читать самарскую прессу, чтобы быть в курсе всего, что происходит вокруг. И это было по-настоящему страшно: у меня сложилось впечатление, что журналисты относятся к русскому языку как к иностранному. Куда исчез стиль? Куда исчезла неординарность? И куда исчезло простое владение русским языком как родным, с которым можно обращаться бережно, тепло, как с близким человеком, и в то же время – немного дерзко?