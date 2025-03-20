Рекомендации Юлии Компаниец: четыре книги, которые помогут стать лучше

«Организованный ум», Дэниел Левитин, издательство «МИФ»

Нам с вами выпало жить в мире, который перенасыщен информацией, поэтому наш мозг постоянно работает в режиме перегрузки, а мы страдаем от рассеянности и забывчивости. Автор «Организованного ума» нейробиолог Дэниел Левитин знает, как устроен наш мозг, и готов показать читателям, как применить последние данные когнитивной науки к обычной – работе, здоровью, отношениям – жизни, чтобы управлять информационным потоком, правильно организовывать свое время и не захламлять личное пространство. Мне кажется, это очень полезный навык.