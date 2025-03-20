Рекомендации Юлии Компаниец: четыре книги, которые помогут стать лучше

Нет лучшего времени для того, чтобы начать становиться лучше, чем весна, когда все просыпается после зимней спячки. Доказать этот тезис нам помогла ивент-директор «Станкозавода», которая поделилась с нами книгами, которые лежат у нее в корзине и скоро займут достойное место в ее библиотеке.
«Спокойное сердце», Накамура Цунэко, издательство «МИФ»
В этой книге старый и мудрый психиатр из Японии Накамура Цунэко, которая в свои 89 лет все еще продолжает врачебную практику, делится советами, которые она давала своим пациентам. Мне всегда нравился восточный подход к решению проблем, а совет мудрого человека никогда не лишний, поэтому я сразу обратила внимание на «Спокойное сердце».
«Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно», Майкл Микалко, издательство «МИФ»
Один из необходимых навыков современного человека – это креативность, без которой невозможно добиться успеха в современном мире. Подборка техник креативного мышления, собранная в «Рисовом штурме», обещает научить генерировать отличные идеи, мыслить нестандартно и находить неординарные решения проблем, а это похоже на то, что мне нужно.
«Эмоциональный интеллект. Российская практика», Сергей Шабанов и Алена Алешина, издательство «МИФ»
В последнее время очень много говорят про эмоциональный интеллект, но часто забывают, что менталитет на Западе, где появился этот термин, и в России сильно отличается. Эта книга заинтересовала меня тем, что авторы обещают рассказать, как использовать практики эмоционального интеллекта в суровых условиях российской действительности и на все сто использовать потенциал той самой загадочной русской души.
«Организованный ум», Дэниел Левитин, издательство «МИФ»
Нам с вами выпало жить в мире, который перенасыщен информацией, поэтому наш мозг постоянно работает в режиме перегрузки, а мы страдаем от рассеянности и забывчивости. Автор «Организованного ума» нейробиолог Дэниел Левитин знает, как устроен наш мозг, и готов показать читателям, как применить последние данные когнитивной науки к обычной – работе, здоровью, отношениям – жизни, чтобы управлять информационным потоком, правильно организовывать свое время и не захламлять личное пространство. Мне кажется, это очень полезный навык.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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