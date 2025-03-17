Полный отрыв: что читают бармены боттлшопа «Бутылист»

«Хулиганы-80», Миша Бастер

Сборник воспоминаний участников субкультурных объединений о 80-ых – времени, когда яркий внешний вид был почти единственной возможностью выразить протест против серой действительности. Исключительный документ о перестроечном стиле неформалов, с редкими фотографиями и прямой речью бывших стиляг, рокеров, панков, брейкеров и металлистов. Молодые люди видели, что от социализма остались только внешние декорации, но от беспомощности не могли придумать ничего лучше, как в знак протеста надеть косухи и поставить ирокезы. В те времена, когда надежд на светлое коммунистическое будущее уже никто не питал, дресс-код стал важнее происхождения и образования, а двери в самые продвинутые круги открывали джинсы и кроссовки.