Полный отрыв: что читают бармены боттлшопа «Бутылист»

Собака.ru всегда знает, к кому обратиться за отборными книжными рекомендациями: в этот раз мы зашли в «Бутылист» не для, чтобы подобрать подходящую бутылку к вечеру, а за подборкой книг, которые стоит купить – а еще лучше, прочитать – прямо сейчас. В рекомендациях Кузьмы Спесивцева и Никиты Палагина есть книга про татуировки заключенных, «Маленький принц, авторская книга Кузьмы и «Философия панка. Больше чем шум!» И это полный отрыв!
Кузьма Спесивцев
Бармен «Бутылиста»
«Выбор пяти книг обычно ставит в тупик. Количество интересных печатных трудов всегда стремится к бесконечности. Знаете формулу идеальной книжной полки? Это N+1, где N – это число книг, которые у тебя уже имеются. На данный момент у меня есть 23 непрочитанные книги, когда-нибудь я найду время ознакомиться со всеми ними. В мою подборку вошли только печатные издания, физические, которые можно подержать в руках, от которых пахнет типографской краской»
«Хулиганы-80», Миша Бастер
Сборник воспоминаний участников субкультурных объединений о 80-ых – времени, когда яркий внешний вид был почти единственной возможностью выразить протест против серой действительности. Исключительный документ о перестроечном стиле неформалов, с редкими фотографиями и прямой речью бывших стиляг, рокеров, панков, брейкеров и металлистов. Молодые люди видели, что от социализма остались только внешние декорации, но от беспомощности не могли придумать ничего лучше, как в знак протеста надеть косухи и поставить ирокезы. В те времена, когда надежд на светлое коммунистическое будущее уже никто не питал, дресс-код стал важнее происхождения и образования, а двери в самые продвинутые круги открывали джинсы и кроссовки.
«Татуировки заключенных», Данциг Балдаев
Еще одна иллюстрированная книга в моей подборке. Я вырос в одном из самых маргинализированных и криминальных районов города, где с детства понимал, что синие буквы «СЛОН» на руке твоего соседа, который выходит на лестничную клетку покурить, совсем не означают, что он большой поклонник млекопитающих из отряда хоботных. Систематизированный труд Балдаева во многом был внутренним документом, позволяющим правоохранительным органам даже при беглом взгляде на татуировки составить краткую характеристику личности и получить более подробные сведения об этапах жизни татуированного.
«Чертово колесо», Михаил Гиголашвили
Лучший нарко-фикшн, написанный в СНГ. Гиголашвили – это Балабанов от мира романов и повестей, это грузинский Trainspotting и очень яркие описания бытоустройства. Это удачно переданная атмосфера упадка того времени: порой кажется, что нормальному человеку не выжить, но в конечном итоге люди выжили, а страна – нет.
«Колымские рассказы», Варлам Шаламов
Если вы спросите меня: «Шаламов или Солженицын?», то я не задумываясь отвечу, что Варлам Тихонович. Шаламов отказался работать вместе с Солженицыным по очевидным причинам. Достоверность лагерной прозы под гнетом мощности сталинской машины репрессий. Если переобозначить известную фразу, то «лучше сдохнуть ****** ноунеймом, чем прославиться и стать обладателем Нобелевской премии».
«НЕРЖ ВС РФ», Кузьма Спесивцев
Если есть возможность и трибуна, стоит упомянуть и себя, я не из стеснительных. Документирование жизненного этапа – это всегда интересно. Цикл ЖЗЛ. В 2011 году я отправился для прохождения срочной службы в ВСРФ на остров Сахалин и решил законспектировать этот интересный опыт. И вместо дембельского альбома издал повесть – в электронном виде у себя в телеграм-канале и на сайте OKO Magazine, а также выпустил полсотни печатных книг с иллюстрациями художника Димы Трагика. Они были оформлены полностью вручную во время первого великого карантина.
Никита Палагин
Бармен «Бутылиста»
«Философия панка. Больше чем шум!», Крейг О’Хара
Трактат для любого уважающего себя молодого субкультурщика. Самоорганизация, товарищество и взаимопомощь. Запомните: «Панк – это не про музыку, это про стиль и образ жизни и отношение к ней и людям вокруг».
«1Q84», Харуки Мураками
Главная многотомная работа японского классика. Здесь страх и мистика пересекаются с темами любви, религии и поиска себя. Разговоры о всех вечных темах сразу и даже немного большем в антураже Японии.
«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери
Книга, которая закладывает фундаментальные вещи с детства, но при этом не перестает быть актуальной на протяжении всей жизни.
«Археология русской смерти. Этнография похоронного дела в современной России», Сергей Мохов
Взгляд на ту часть жизни, на которой она заканчивается. Изнутри, без прикрас, со всеми проблемам и барьерами. Те вещи, о которых не принято говорить открыто, но каждый с этим рано или поздно сталкивается.
Фото: Архивы пресс-служб
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