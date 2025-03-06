Мега-подборка книг: рассказываем, что стоит на книжной полке у Ивана Котова

Владимир Шаров – «Репетиции»

Масштаб фигуры Владимиры Шарова и его влияние на современную словесность на русском языке еще только предстоит осмыслить. Его проза уходит в метафизический ультразвук. Главные тема Шарова – вывихи и катаклизмы истории. Он пропускает их через бесконечное эсхатологические сито, состоящее из библейских аллюзий, философии космизма, романов Николая Гоголя, Льва Толстого и Андрея Платонова.

«Репетиции» – это шокирующий в своем масштабе роман-допущение. Марк Липовецкий сказал, что Шаров создает «странный гибрид между разыгрыванием и проработкой исторической травмы». В «Репетициях» опальный Патриарх Никон придумывает беспрецедентный перформанс. Пленив театрального режиссера из Франции, они пытаются заново сконструировать события из Евангелия в ожидании второго пришествия. Залесенная деревня Мшанники становится Новым Иерусалимом, а крестьяне Апостолами и другими новозаветными героями.