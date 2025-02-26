Пять сказочников, которые помогут наполнить вечер волшебством

Начать свою подборку я хочу с очевидного имени: если вы еще не знакомы с уютным миром, который придумала Туве Янссон, срочно исправьте эту ошибку! Пусть это и прозвучит немного пафосно, но муми-тролли могут научить мудрости и спокойствию и детей, а в книгах о приключениях этих забавных и немного несуразных существах спрятано намного больше ответов, чем может показаться на первый взгляд.

Один из моих кумиров и виртуальных учителей – это Дональд Биссет. Мастер короткой сказки – незаменимый помощник для всех, кто любит читать перед сном. А неожиданные сюжетные повороты его историй нравятся всем читателям, независимо от возраста – проверено на практике.

Еще один скандинавский сказочник в моей подборке – это Свен Нурдквист, подаривший миру ворчуна Петсона и непоседу-котенка Финдуса. Почему-то у шведов (вы же помните про Карлсона и Пеппи?) получаются потрясающе теплые хюгге-истории, в которые хочется укутаться, как в мягкое одеяло.

А вот не очень известный автор, чью книгу «Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт» я стараюсь включить во все свои подборки: знакомьтесь, Витезслав Незвал, авангардист и экспериментатор в области языка и гений, который не получил должной порции признания. Конечно, стоит отметить, что создать удивительный мир страны Гдетотам не получилось бы без иллюстраций потрясающего художника Виктора Пивоварова, поэтому для полного погружения во вселенную детского воображения нужна бумажная книга.

Добавлю современника и соотечественника: творчество Артура Гиваргизова отличает интеллигентный юмор и умение найти неожиданный поворот в привычных сюжетах. А еще его герои живут с нами в одно время, а это тоже можно считать козырем.