Собрание сочинений самарских прозаиков

Откуда я знаю, что она не просто старая знакомая или, что совсем уж невероятно, поклонница папиного творчества? Потому что на ней в тот вечер был папин черный шарф. Мы покупали его вместе в нашу единственную семейную поездку в Питер, я хорошо его запомнила: мы с папой забежали в один из множества местных секондов, потому что оказались не готовы к снегу в мае, я откопала в куче пахнущих дезинфекцией вещей сиреневую флиску, а папа – этот шарф, небрежно связанный, с крохотным растаманским флагом, пришитым вместо этикетки. Несмотря на все старания, в Питере я все-таки простыла. Нос распух, глаза слезились, но все было терпимо, пока самолет не начал набирать высоту, и голову вдруг не пронзила раскаленная спица. Больно было так, что плакать захотелось отчаянно и навзрыд, как будто мне пять, а не пятнадцать. Мама, кажется, хотела прикрикнуть, чтобы я взяла себя в руки, но папа ее опередил: отстегнул ремень, хотя было нельзя, развернулся ко мне всем корпусом, велел глубоко вдохнуть, а потом, через осторожно зажатый его большой ладонью нос, выдохнуть. Слезы все равно текли, но боль опадала, как сдутый шарик с гелием, папа бормотал что-то успокаивающее про заложенные евстахиевы трубы, а мама, сменив гнев на милость, рылась в рюкзаке в поисках бумажных платков. Посадку я проспала, прислонившись к папиному плечу, и один конец его черного шарфа со смешной растаманской нашивкой укрывал меня, словно теплое крыло.

Не знаю, на что она рассчитывала, надевая этот шарф в тот день, но мама, оглушенная постоянными звонками по поводу завтрашних поминок и настойкой пиона уклоняющегося, все эти интриги в стиле леди Винтер просто не заметила. А вот я – да. Еще и потому, что при разборе папиных вещей вместе с мамиными подругами обратила внимание и вяло удивилась, что шарфа в шкафу с зимними вещами не оказалось.

Догадывалась ли мама хоть о чем-то? Я не знаю. Детство эгоистично: родителей мы видим не живыми людьми, а скорее категориями, наподобие тех, что описаны в азбуке. Вот мама, у нее прямая коричневая челка, глаза как маслины и крохотный скол на переднем зубе, она любит красный цвет и песню про напитки покрепче, слова покороче. Вот папа, осенью и весной он носит колючие свитера и старую джинсовку в непонятных надписях – она с трудом налезает поверх свитера, поэтому папа всегда ходит нараспашку, а мама закатывает глаза каждый раз, когда папа в таком виде выходит из дома. Мама и папа любят – по-другому ведь не бывает! – друг друга, но у каждого есть свое хобби. Мама обожает обустраивать дом: шкурит старый шкаф на балконе и красит его в цвет «звездная пыль», вяжет крючком бесконечный плед из квадратов и покрикивает на нас с папой, если мы крутимся под ногами. Поэтому папа предпочитает проводить свободное время вне дома: ходит на научно-популярные лекции типа «Серийные убийцы в науке и культуре», играет в барные квизы и выступает на каких-то открытых микрофонах, куда запрещает нам приходить, говоря, что и так очень смущается, выходя на сцену. Где-то там он ее, наверное, и подцепил. Подцепил, как инфекцию, которая, вопреки всем законам генетики, передалась по наследству после его смерти.

Я заподозрила что-то далеко не сразу: только на третий или четвертый год регулярных встреч на кладбище вспомнила тот эпизод с визитом, шарфом и пропавшим блокнотом. Нашла ее в соцсетях, стыдливо спрятавшуюся на вкладке «подписчики» на папиной странице. Мемы с подписями на английском, раздражающие псевдоинтеллектуальностью, десятки фоток толстой самодовольной рыже-полосатой кошки, селфи с подругами и бокалами красного вина, репосты всяких женских кругов, волонтерских сборов и бюджетных ретритов и редкие фото с рабочих мероприятий среди серых стен и других женщин в такой же безвкусной одежде. Ни единой фотографии с мужчиной: я специально пролистала ее ленту далеко-далеко вниз, провалившись в кроличью нору еще менее интересной, чем моя собственная, жизни. В дни рождения и смерти моего отца – обязательные многозначительные статусы, типа «зорко одно лишь сердце». Тошнотворное. Никогда не пойму, что он мог в ней найти, хотя, конечно же, тон и сюжет любой истории зависит от того, кто ее рассказывает. В ее версии все наверняка иначе: непонятый женой-мещанкой гений, препятствия, окутанные тайной встречи и любовь, что сильнее смерти. Впрочем, кто я такая, чтобы судить ее и ставить диагнозы типа «страх реальной жизни», «низкая самооценка» или «травма привязанности»?