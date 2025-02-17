Три книги до весны: редактор Собака.ru советует три занимательных прозаических автофикшн-произведения

Зима, а особенно ее конец – время исключительно для чтения и вдумчивого проживания жизни. До полноценной весны еще месяц с небольшим, до календарной – и того меньше. Редактор Собака.ru Алексей Тилли советует три книги, которые вы точно осилите до привычного птичьего пения. Все они о любви, но в самых небанальных проявлениях. Одна из них – о любви к синему цвету.
Ольга Мартынова – «Разговор о трауре»
Самая толстая (480 страниц) и тяжеловесная (в прямом и переносном смыслах) книга из нашего списка. Ольга Мартынова – поэт и переводчик, автор книг и эссе на русском и немецком языках. Тема «Разговора о трауре» самая что ни на есть печальная – книга посвящена смерти мужа писательницы – поэта Олега Юрьева (1959–2018). Траур как явление, траур как метафизический опыт, траур как предмет литературы в работах Ролана Барта и Джоан Дидион. Автофикшн, вырванные из привычного ритма жизни размышления о природе любви и памяти. Местами текст книги настолько поэтичен, что невольно ловишь себя на мысли о том, что читаешь верлибр: «Есть города, все повествования о которых кружат вокруг того, что они граничат с потусторонним миром. Каждая петербургская летняя ночь колеблет перегородки между мирами. Видел ли Орфей в водах Авернского озера отражения огней петербургского трамвая?» Рекомендуем всем ценителям безмерно красивой и интеллектуальной прозы, а также тем, кто устал от беспрестрастного бега времени.
Лена Кончаловская – «Ты 24»
Еще один автофикшн, подернутый дымкой грусти. «Ты 24» – бессловесное напоминание о том, что если влюблен, то каждая клеточка этого чувственного, но часто предсказуемого мира, кричит об объекте страсти в режиме 24 часов. И не так важно, о каком пространстве мы говорим. Это может быть нечеткий сон, оставляющий почти эротическое послевкусие, а может быть пляжное и такое телесное воспоминание. «Ты 24» – словно любовная лихорадка интригует с первым строчек… но заканчивается мгновенно, роман легко прочитывается за один вечер. Также интересна персона автора книги. Лена Кончаловская – дочь Андрея Кончаловского и креативный директор бара «Стрелка».
Мэгги Нельсон – «Синеты»
Одна из самых неочевидных, прекрасных и необычных книг, что удавалось прочесть. Тонкая, отточенная и всенепременно автобиографичная проза о грусти, невозможности любви и синем цвете. Автофикшн на месте, а также исследование популярной культуры вперемешку с почти искусствоведческим азартом анализ абсолютно всего, что связано с синим цветом. Сны, нечеткая явь, труднопроходимая меланхолия с цветовой манифестацией. Синеты – ода одиночеству, дневник без дат и пометок. Время не имеет значения, если синий цвет легко поглотит целый мир. Почти сонеты и попытка ответить на вопрос: как можно любить то, что не способно любить в ответ?
Текст: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
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