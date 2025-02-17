Три книги до весны: редактор Собака.ru советует три занимательных прозаических автофикшн-произведения

Самая толстая (480 страниц) и тяжеловесная (в прямом и переносном смыслах) книга из нашего списка. Ольга Мартынова – поэт и переводчик, автор книг и эссе на русском и немецком языках. Тема «Разговора о трауре» самая что ни на есть печальная – книга посвящена смерти мужа писательницы – поэта Олега Юрьева (1959–2018). Траур как явление, траур как метафизический опыт, траур как предмет литературы в работах Ролана Барта и Джоан Дидион. Автофикшн, вырванные из привычного ритма жизни размышления о природе любви и памяти. Местами текст книги настолько поэтичен, что невольно ловишь себя на мысли о том, что читаешь верлибр: «Есть города, все повествования о которых кружат вокруг того, что они граничат с потусторонним миром. Каждая петербургская летняя ночь колеблет перегородки между мирами. Видел ли Орфей в водах Авернского озера отражения огней петербургского трамвая?» Рекомендуем всем ценителям безмерно красивой и интеллектуальной прозы, а также тем, кто устал от беспрестрастного бега времени.