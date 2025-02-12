Новый герой проекта #Прозанасамарском: Екатерина Спиваковская

Когда я жила в песочнице

Хорошая память – местами даже и чересчур хорошая, до болезненного смятения от тех мутных в любом отношении картин, которым лучше бы никогда в ней не всплывать, в этой крепкой памяти – даже она не дает мне шанса вспомнить один адрес, потому что нельзя вспомнить то, чего не было. Однажды я жила в песочнице, и она была моим домом.

В два года я оказалась в городе Отрадном, в три меня увезли в Куйбышев, и этот год я, как мне сейчас вспоминается, провела в песочнице. Не помню нашу квартиру в пятиэтажке на улице Первомайской, но зато помню свой желтый совок и красное ведерко. На фотографии, где молодые мама с папой стоят в обнимку на фоне совсем незнакомого мне дверного косяка – мама говорила, что именно на нем отец отмечал, как мы с братом растем. Ощущение линейки, прижатой деликатной папиной рукой к моей макушке и шорох карандаша где-то поверх головы, – вот я что я помню, и как отец радостно говорил каждый раз: «Ух ты! Вот это выросла наша девочка!». А косяк и покрытая штукатуркой стена на фото за спиной у мамы с папой мне совсем незнакомы, будто и не было этого дома. Папа, может быть, ты отмечал, как мы растём, не дома, а в той песочнице? Как-как, не знаю как, знаю только, что я там жила, это был мой дом, и у меня в этой песочнице был маленький приятель Илюшка, плаксивый и какой-то до смешного узкоглазый, словно те китайцы из Китая, у которых даже сам император был китаец.