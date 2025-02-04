Новый герой проекта #Прозанасамарском: Леонид Немцев

Рядом с ним спешил небольшой чемоданчик, уцепившись ручкой за два его пальца, и чемоданчику по пути из комнаты ожидания самому приходилось следить, чтобы не задеть равнодушно вытянутых ног, опорожненных детских ботиночек, коробок с фруктами и даже деревца с желтой тесьмой по плененному стану и земляной стопой в пакете.

Уже рядом с поездами приходилось заглядывать за безопасный подъем перрона, и наконец он рассмотрел тяжёлые, измазанные мазутом колеса. Под плахой эти грязные ножи были слишком безопасны, не добраться. Вместо билета он нашел во внутреннем кармане пиджака документ о ликвидации фирмы, сделал неудобную попытку запихнуть его обратно и в итоге переместил бессмысленную бумагу в подвернувшуюся под руку урну. На самом деле, неудачное предприятие исчезает раньше формальной ликвидации, как и обречённый уже не присутствует при формальном исполнении приговора, – и даже видеть себя со стороны в момент казни, проследить, например, оторванную от тела часть, всё это не так страшно, как омерзение обязательных решений: есть еду, ложиться в постель, отвечать на звонки, ехать на вокзал, идти к голове поезда, становиться от него метрах в пятидесяти, ждать наступления времени, указанного в билете. Что-то изуверское есть в том, что решение принято, колебаний не осталось, а ты ещё здесь.

И особенно омерзительным было предательство собственного сознания. Когда решение появилось, то аппетит, дыхание, естественное напряжение телесной жизни – всё обесточилось, стало замедлять работу, но сознание стало работать только лучше. Ещё находясь в офисе, он набрел на журнал, где в длинной экономической статье раскладывалась математическая задача, которую удалось решить раньше автора, и с таким блеском, что тут же мелькнула идея, как можно было бы воспользоваться этим решением, выводов которого ни автор и никто другой, возможно, не заметит. Без удовольствия, без радости за себя. Проходя к своему кабинету, он мог безошибочно знать, что именно сейчас о нём думают, что будет содержать в себе первая же обращенная к нему фраза, кто в ближайшее время будет звонить. Это походило на особое откровение, но никак не взбодрило его. Сознание распоясалось и заработало со скоростью швейной машинки, столько всего передумало и привело в порядок, будто природа уговаривала его: «Останься, ты стал особенным!» Может, так всегда и бывает с теми, со всеми другими? Но в этих последних уговорах не было прока. Подарок был только довеском к решению. Ты уже заходишь за край, а мысленно быть там – это же не риторика, это ни к кому не обращено. В голове же, которая уже не твоя, – в расслабленной и праздничной голове, – такие развлечения, от которых в юности захватывало бы дух: симфонии, формулы, пронзительные мысли. – Но к этому тайному радио, попутному проходу за кулисы человеческого опыта не было никакого интереса. Тут без тебя может теперь быть что угодно. Может, кто-то и смог бы задержаться и наспех записать открытия, – вот было бы геройство! – но сейчас такого позыва что-то не возникало.

Он при жизни (которая физически длилась только по нелепой инерции) считал себя человеком простым – из примитивных и простоватых, которые, тем не менее, знают, чего хотят, бывают душой компании и благотворно действуют на женщин. Всё без особых выкрутасов, стандартно и терпимо. Сначала у него в гору шел незамысловатый бизнес с перепродажей редких профилей, потом он как-то зачах и стал совсем провальным. Так случалось и раньше, и потом всё приходило в норму, но теперь, после сорока, его невыносимо воротило от стартапов, бухгалтерской книги, налогового учёта и – нет уж, знаете ли! – так не хотелось заново жить, как в 80-е. Теперь он не скрывал от себя мысли, что достаток ничего не меняет, что деньги даже бывает не на что потратить.

Было так, что после работы он ужинал в ресторане (каким волшебством казалось это слово лет в восемнадцать) – выбирал из них поудобнее и повкуснее, обсуждал их с коллегами и читал про них обзоры в местном глянцевом журнале, – раз в два года (не получалось чаще) он устраивал себе и какой-нибудь не совсем сдержанной, но со вкусом барышне – отдых, такой, чтобы лететь на самолете, где подают сносное вино, поклоны в гостинице, непонятная речь, махеровые простыни после бассейна. Но хватило и дюжины лет, чтобы изучить однообразие четырех вкусов во всех кухнях мира, перестать интересоваться мягкостью ложа под собой, ругаться на непонятную речь к томному удивлению барышни. Его больше не радовала легкость вращения руля и удобство автомобильного салона, связанное с величиной дополнительного окошка за боковым стеклом. Изобретать, на что тратить деньги и чувство своей значительности, также тяжко, как их накапливать. Ему надоели не женщины, а разговоры с ними и особенно необходимость присматриваться, разыгрывать дебют, вести учёт их желаний.

Была одна, за которой ему не лень было ухаживать и с которой его радовал собственный достаток, о которой он думал как об оправдании всего и, когда всё завершилось и были другие, и уже с ними происходило что-то хорошее, он все равно мысленно говорил с той, утраченной, «у нас радость», «нам хорошо», он всё время изобретал ей подарки. И если приходилось дарить их другой – веселой, смешливой, благодарной – ему было стыдно. И было стыдно говорить «о нас» с кем-то другим, а женщины любят такое подмечать: ты никогда не говоришь о нас «мы». И не признавался в любви: любви, говорил он, нет, и за это ему тоже было стыдно, особенно когда с ним соглашались.

Так трудно было что-то предпринимать теперь, когда ничего не осталось, кроме огромного долга и налоговых проблем, казалось, вот-вот решение вступит в силу, природа его просто услышит, и всё кончится само собой (может – слабая надежда – так всё и бывает, а ритуальная тоска – это только при взгляде со стороны), – он, так и не выпустив билета из рук, оказался рядом со светловолосой его возраста проводницей, та неожиданно вежливо попросила показать ей паспорт, и он без всякой интонации густо согласился: «Что ж не показать?» Только не добавил, как бывало обычно «…такой красивой барышне» и «заодно обратите внимания, не женат!»