Яна Арбузова: «Мне кажется, книга – прекрасный подарок!»

Не удивляйтесь, но мы снова оказались в таймлайне, в котором книга – если и не лучший подарок, как уверяли советские плакаты, то – как минимум – беспроигрышный вариант. Поэтому мы попросили яркую звезду самарского совриска Яну Арбузову собрать пять книжек, которые она с удовольствием подарила бы своим друзьям и близким.
Мне кажется, книга – прекрасный подарок, потому что она идеально сочетается с тихими вечерами, когда совсем не хочется выходить из дома. К тому же с недавних пор я начала собирать собственную библиотеку, поэтому поделюсь книгами, которые сама бы с удовольствием полистала.
«The Book. Как создать цивилизацию заново»
Международная команда экспертов.
Издательство «МИФ», 18+
Это очень красивое издание с иллюстрациями, стилизованными под старинные гравюры, которое рассказывает о самых важных изобретениях в истории человечества и как эти самые изобретения изменили нашу жизнь. Как говорят авторы, эта книга станет надежным помощником в сложном деле восстановления цивилизации, потому что они – авторы – ни капельки не сомневаются, что всем цивилизациям – а значит, и нашей тоже – рано или поздно придет конец. Что ж, мы хотя бы почитать успеем!
«Илиада. Одиссея»
Гомер
Издательство «МИФ», 18+
Во-первых, это красиво! А если серьезно, поэмы Гомера – это не просто классика, а прямо вот классическая классика! Все, кто все-таки наберется сил почитать эту книгу, будут сильно удивлены, сколько отсылок к сочинениям этого древнего грека прячется в их любимых книгах, песнях и фильмах. И ее стоит почитать хотя бы ради этого удивления.
«Главное в истории цвета»
Марина Голубева
Издательство «МИФ», 18+
Как художник я просто не могла пройти мимо этой книги, но она будет интересна не только художникам! Кандидат философских наук Марина Голубева кратко, просто и интересно рассказывает, какие цвета любили грозные боги Древнего мира, что думал о цвете Ньютон и какие новые удивительные оттенки подарила нам мода. И не только!
«Съест ли меня моя кошка? И другие животрепещущие вопросы о смерти»
Кейтлин Даути
Издательство «МИФ», 18+
Эту книгу написала владелица похоронного бюро, которая собрала все самые неожиданные вопросы о смерти, которые услышала за свою карьеру. Звучит, конечно, мрачновато, но никто же не станет отрицать, что периодически ловит себя на тревожных мыслях о смерти? А этот бестселлер – и, между прочим, победитель премии Goodreads Choice Award – 2019 в категории «Наука и Технологии»! – поможет развеять самые распространенные мифы и заблуждения. И немного успокоиться.
«План Б»
Джанлука Баваньоли, Лучия Эмилия Стипари
Издательство «МИФ», 18+
Как человек творческий, могу сказать, что это – роскошный подарок для всех, кто хоть как-то связан с творчеством. Потому что в этой книге собраны истории тех, кто не сдался, когда все складывалось против. А когда понимаешь, что даже такие гении, как Альберт Эйнштейн и Сергей Королев, в какой-то момент сталкивались с неудачами и переживали минуты слабости, становится как-то легче бороться с неурядицами.
Текст: Денис Либстер
Фото: Анастасия Завалкевич, архивы пресс-служб
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