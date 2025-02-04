Яна Арбузова: «Мне кажется, книга – прекрасный подарок!»

«The Book. Как создать цивилизацию заново»

Международная команда экспертов.

Издательство «МИФ», 18+

Это очень красивое издание с иллюстрациями, стилизованными под старинные гравюры, которое рассказывает о самых важных изобретениях в истории человечества и как эти самые изобретения изменили нашу жизнь. Как говорят авторы, эта книга станет надежным помощником в сложном деле восстановления цивилизации, потому что они – авторы – ни капельки не сомневаются, что всем цивилизациям – а значит, и нашей тоже – рано или поздно придет конец. Что ж, мы хотя бы почитать успеем!