Роман Ежевичкин представляет приключения участкового Дементьева

Напомним всем, кто пропустил старт нашей новой рубрики #Прозанасамарском: мы хотим доказать, что мастеров слова и Самару связывают не только наречия «временно» и «проездом». И у нас есть доказательства: Собака.ru собрала самые яркие – на наш взгляд – примеры современной самарской прозы. Сегодня, например, у вас есть возможность познакомиться с рассказом Романа Ежевичкина из его цикла про участкового Дементьева. Читайте его рассказ «Тру-крайм в Прибрежном».
Тру-крайм в Прибрежном
Участковый Дементьев сидел на пне и поигрывал у козырька кепки ручкой. Напротив него лежал труп, накрытый старым одеялом. Из-под него выглядывали ноги в сапоге и кроссовке.
– Значит давайте по порядку. Что делал сильно потерпевший, когда вы его нашли?
– Лежал.
Собеседница Дементьева, Сирина, мяла в руках кепку и переводила взгляд с участкового на труп.
– А как лежал?
– Очень хорошо лежал! Я даже позавидовала. Вышла с утра за хлебом, а он тут. Одна рука под головой, другая так болтается. Лежит и никуда ему не надо этим июньским утром. Знаете, как первый день каникул в школе.
– А ничего рядом подозрительного не было? Следов там, бутылок битых или ножа?
– Да нет, ничего. Порядок знаю, сериалы смотрела. Увидала лежит товарищ бесхозный, новый еще совсем, только пользуйся. Думала, что не справился молодец с винцом, да и пал. Наклонилась, прислушалась. А там уже дыхание Чейн-Стокса.
– Это вы как определили?
– Знаете, женщина я одинокая, особенно после 19.00. В квартире номер 11, что в первом подъезде. Так и занимаю свое время сериалами. Из кино все и узнала.
– Что дальше было?
– Я вздохнула и пошла домой. Вам вот позвонила и одеяло старое взяла, чтобы накрыть. Старалась сильно не топать вокруг. Улики же, генетический материал, отпечатки пальцев.
Дементьев вздохнул. Сирина поправляла прическу и кажется уже теряла интерес к происходящему. Скоро прибудут эксперты, все осмотрят. Но висяк, висяк, скорей всего.
– А ночью криков не было? Может машина подозрительная какая была?
– Где-то в полночь я проснулась, захотелось воды попить. Накинула халат свой короткий, знаете такой с пушистой отделкой. И лебедино прошла в кухню. Видела машину черную, но мало ли кто жаркими летними ночами приезжает собирать поспевшую ягоду страсти.
Дементьев вздохнул еще крепче.
– Вас вот не смутило, что товарищ этот безымянный был в одном сапоге и кроссовке?
– Нет. Мало ли кто в чем выбегает.
– Ну то есть и кол в груди вас не смутил?
– А что такого? Я такое в кино видела. За одним бандитом международным ЦРУ охотилось, так они ледяные пули использовали. Вот я тогда и подумала, что на древесной породе скорей всего не останется отпечатков от пальцев. Плюс дерево свежее, при наступлении точки росы кол увлажнится и смоет все следы. Да и экологично это.
Дементьев снял кепку и обмахнул себя пару раз. Жар наступал со всех сторон. И где эти эксперты? Надо им все сдать и пойти минералки купить соленой.
– Ладно. Марина, вам надо в протоколе расписаться, вот здесь и тут. Вам позвонят для выяснения еще. Можете идти.
– И все?
– А что еще?
– Ну может осмотр еще какой.
– Вот если бы вы под этим одеялом лежали, то и был бы осмотр.
– Так устроить это недолго.
– Прекратите. Знаю я ваш подъезд. Поганое местечко: семья навок-самогонщиц. Вонь постоянно. Два алхимика, начинающий некромант. Тараканов и мышей из-за него вывести не могут уже который год. А в одной квартире вообще 50 баньши прописано. Где работают неизвестно, только за квитками приходят. Недавно вот оборотня хоть сбагрил. Вы. Марина, идите домой. Будут вопросы, номер вы мой знаете. До свидания и спасибо за содействие.
Марина надменно подняла голову, развернулась и пошла домой. Из-под короткого платья на мгновение показался хвост с кончиком, похожим на стрелу. Дементьев посмотрел на труп еще раз. А потом уставился в крону тополей и стал следить как солнце играет в мозаике листьев. «Нет, все-таки хорошая у меня работа. – думал участковый – Нервная, конечно, но зато людям помогаю, на воздухе свежем гуляю. Хорошо».
Вдалеке показалась машина экспертов. Пень под Дементьевым теплел. Жизнь шла. Росли грибы.
Текст: Роман Ежевичкин
AI-иллюстрации: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
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