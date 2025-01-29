Роман Ежевичкин представляет приключения участкового Дементьева

Дементьев вздохнул. Сирина поправляла прическу и кажется уже теряла интерес к происходящему. Скоро прибудут эксперты, все осмотрят. Но висяк, висяк, скорей всего.

– А ночью криков не было? Может машина подозрительная какая была?

– Где-то в полночь я проснулась, захотелось воды попить. Накинула халат свой короткий, знаете такой с пушистой отделкой. И лебедино прошла в кухню. Видела машину черную, но мало ли кто жаркими летними ночами приезжает собирать поспевшую ягоду страсти.

Дементьев вздохнул еще крепче.

– Вас вот не смутило, что товарищ этот безымянный был в одном сапоге и кроссовке?

– Нет. Мало ли кто в чем выбегает.

– Ну то есть и кол в груди вас не смутил?

– А что такого? Я такое в кино видела. За одним бандитом международным ЦРУ охотилось, так они ледяные пули использовали. Вот я тогда и подумала, что на древесной породе скорей всего не останется отпечатков от пальцев. Плюс дерево свежее, при наступлении точки росы кол увлажнится и смоет все следы. Да и экологично это.

Дементьев снял кепку и обмахнул себя пару раз. Жар наступал со всех сторон. И где эти эксперты? Надо им все сдать и пойти минералки купить соленой.

– Ладно. Марина, вам надо в протоколе расписаться, вот здесь и тут. Вам позвонят для выяснения еще. Можете идти.

– И все?

– А что еще?

– Ну может осмотр еще какой.

– Вот если бы вы под этим одеялом лежали, то и был бы осмотр.

– Так устроить это недолго.

– Прекратите. Знаю я ваш подъезд. Поганое местечко: семья навок-самогонщиц. Вонь постоянно. Два алхимика, начинающий некромант. Тараканов и мышей из-за него вывести не могут уже который год. А в одной квартире вообще 50 баньши прописано. Где работают неизвестно, только за квитками приходят. Недавно вот оборотня хоть сбагрил. Вы. Марина, идите домой. Будут вопросы, номер вы мой знаете. До свидания и спасибо за содействие.