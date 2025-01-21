Андрей Олех пишет не только романы

Мотор не вонял бензином, и шумел значительно меньше. Михаил, удобно устроившись в кресле, рассматривал берега проток. Почти везде стояли палатки, но было еще слишком рано для ленивых туристов и никто не купался. Выйдя в Волгу, катер ускорился, и Михаил, оглянувшись, увидел на фоне безоблачного синего неба, крошечный Приречный, похожий на модель города среди зелени высокого берега. Скорость упала, лодка снова свернула в протоки, замедлилась и Сергей, заглушив мотор, ловко спрыгнул на мостки и привязал ее.

Берег был скрыт от посторонних взглядов с Волги. На небольшом пляже из нездешнего белого песка в беспорядке стояло несколько шезлонгов и зонтов, берег был укреплен бетонными плитами. Они поднялись по деревянной лесенке и за зеленой изгородью им открылся бирюзовый бассейн в обрамлении изумрудной газонной травы. Чуть дальше большая беседка и огромный коттедж, казалось сделанный полностью из тонированного стекла.

– Игорь Борисович подъедет чуть позже, могу я вам предложить что-нибудь выпить?

– Холодного пива, – вырвалось у Михаила.

– А мне тогда дайкири, – без улыбки сказала Ирина.

Сергей блеснул зубами, и указав гостям на шезлонги в тени у бассейна, ушел в сторону дома.

– Кто такой этот Игорь Борисович?

– Понятия не имею, – присаживаясь на край шезлонга, ответил Михаил. – Но известно же, как наш аналитический отдел работает.

– Судя по дому человек не бедный, – произнесла банальное Ирина.

– И документы по сделке у него, – продолжил соревнование в очевидности Михаил.

На дорожке из белого морского камня появился Сергей с подносом в руках. В декорациях виллы он еще больше стал похож на певца итало-диско. Рядом с ним важно вышагивал черный французский бульдог с седой мордой. Он строго обнюхал гостей и плюхнулся на прохладную плитку в тени. Сергей протянул москвичам треугольный коктейльный бокал и запотевшую кружку.

– Игорь Борисович, – собака чуть приподняла голову, – просил извиниться, он будет к вечеру. Готов показать вам гостевой дом, там можно поесть, отдохнуть, бассейн, пляж в вашем распоряжении.

– Я вчера немного обгорел, – как шутку сказал Михаил. – пляжа с меня достаточно.

– А я бы искупалась, – потягивая дайкири, сказала Ирина.

Сергей в ответ улыбнулся, соперничая блеском с полуденным солнцем, словно это было самое приятное, что он мог услышать. В прохладе кондиционера гостевого дома Михаил еще выпил найденное в холодильнике пиво и глядя через тонированное стекло, как плавно шевелятся верхушки тополей уснул на кожаном диване. Ему снилось что-то очень хорошее, мягкое и уютное, как лето. По пробуждении он не сразу понял, где находится. За окном прошли две молодые девушки топлес. Михаил поморгал, сходил умылся, и достал из холодильника пиво и колбасную нарезку. В затемненной реальности снаружи пожилой мужчина подравнивал секатором кусты. В приступе похмельного благодушия мир представился Михаилу идеальным местом, удобно и плавно устроенным.

За пределами тонированного рая Михаила ждал еще один приятный сюрприз, оказалось, что он проспал всю жару и закат нес от реки прохладный ветер. От бассейна слышался громкий женский смех, как оказалось, принадлежавший Ирине. Она немного смутилась при появлении Михаила, бросив взгляд на рядок коктейльных бокалов, стоявших у шезлонга. Веселивший ее Сергей, тут же обнажил улыбку.

– Вы очень вовремя. Игорь Борисович уже приехал и в беседке накрывают ужин.

– Пойду переоденусь, – сверкая глазами, сказала Ирина.

Томный вид коллеги заставил Михаила собраться перед важными переговорами. Беседка изнутри была похожа на медовый зал викингов без стен, за столом из мореного дуба, в отблеске искусственных ламп, сидел виденный Михаилом садовник. Он отрезал тонкие ломтики стейка и кормил ими французского бульдога.

– Ешь, Игорек, кушай не спеша. Тезка мой, – указывая Михаилу на собаку сказал мужчина. – Присаживайтесь.

Хозяин и собака были абсолютными копиями друг друга, включая седину на лице. С приходом Ирины и Сергея начался ужин. Хозяин говорил только о еде, хвалил повара за салат из раков, уху из судака и осетрину на углях. Предлагал гостям белое вино, и рассказал историю, как чуть не приобрел средиземноморский виноградник, откуда оно родом. Бесшумный и незримый официант, наполнял бокалы, уносил тарелки и в какой-то момент стол очистился до фруктов и кофейника.

– Виски, коньяк? – предложил Игорь Борисович. – И бутылки явились на свет из обступившей беседку тьмы.

– Что будете строить? Эко-деревню?

Ирина подтвердил, что в планах элитные коттеджи.

– Домик у реки. Мечта любого жителя мегаполиса, – со снисходительной улыбкой покивал Игорь Борисович, как будто его коттедж стоял в пустыне. – Как вам наши места? Понравились?

– Очень красиво, – не соврал Михаил, перекатывая коньяк по бокалу, и сделал глоток.

– А какая история… Не читали книгу Былинского, местного краеведа?

– Пока не успел, – Михаил почувствовал коньяк, разливавшийся внутри и неожиданно для себя, сказал. – Неужели не жалко отдавать нам – приезжим такие места?

– Рад, что вы спросили, – неподдельно оживился Игорь Борисович. – Я ведь неспроста упомянул историю. За три тысячи лет кому только эти берега не принадлежали: культурам каменного века, бронзового, железного, уграм, тюркам, татарам, монголам, ханам, царям, графам, помещикам, купцам, военным и особистам, заводам и чиновникам, теперь бизнесменам. Вон сколько было хозяев.

Игорь Борисович замолчал. Все смотрели, как комар впивается в запястье хозяина, и он словно его руки были связаны, изловчился и прихлопнул его, оставив смазанный кровавый след.

– Комар – хищник. Я – хищник. Вы – хищники. Игорек тоже хищник, – пёс поднял голову, и разочарованно пробурчав, снова уложил ее на лапы. – И все мы в погоне за добычей не замечаем, как к нам подкрадывается главный хищник. Время. Ну, что?! Сделка?! Сергей, будь добр, принеси документы.

В тишине было слышно, как течет в протоке вода. Сергей принес дипломат, открыл его, и на столе появилась папка. Игорь Борисович надел очки, и дальнозорко отставил от себя лист бумаги, вчитываясь. Другой рукой он щелкнул ручкой.

– Что. Это. За. Херня?! Какая в жопу Екатерина Великая с графами Орловыми?! Где документы?!

Ирина все это время сидевшая без движения, подошла к столу, налила себе бокал виски и выпила залпом. Дальше последовали извинения за неудобство, упреки в адрес местных, заверения в том, что сделка состоится в ближайшее время. Гостям был предложен ночлег и два Игоря растворились в ночи. Михаил взял бутылку коньяка и пошел в темноту к шезлонгу.

– Сергей, отвезите меня домой, – устало сказала Ирина.

Катер будто парил посреди ночи, звезды стояли на месте, луна зависла в одной точке, а темные берега слились с рекой, и только ветер и негромкий гул мотора заставляли верить, что пространство еще существует.

– Я бы еще выпила, – приходя в себя от прохлады, сказала Ирина.

Сергей готовый ко всему, не снимая одну руку с руля, приподнял сиденье и достал бутылку Мартини. После виски напиток показался соком.

– А мне понравилось, как он про хищников и время сказал.

– Ага, – не отрываясь взглядом от тьмы, кивнул Сергей. – Игорь Борисович это у какого-то писателя вычитал. Года три-четыре назад. С тех пор ко всему приплетает, к месту и не к месту.

Катер замедлился, свернув в протоки, и вскоре оказался на привязи у лодочной станции.

– У меня здесь машина припаркована, скажите куда, и я вас подвезу, – услышав адрес Сергей улыбнулся. – А-а-а, у Марго квартиру снимаете. Местная предпринимательница, в прошлом году открыла пельменную. Закрылась, конечно.

Такая же белая и большая, как катер машина подвезла Ирину к подъезду.

– Зайдете в гости?

– Почему нет, – озарил ночь улыбкой Сергей.

