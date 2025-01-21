Что стоит на книжной полке у писательницы? Отвечает Татьяна Выводнова

В начале января самарская писательница Татьяна Выводнова представила собственную книгу «Я люблю тебя. Я живу дальше», в которой описала свою жизнь после внезапной смерти мужа и собрала практический гайд для всех, кто переживает утрату близких. А сегодня мы попросили ее рассказать о самых любимых книгах со своей книжной полки.
«Это всегда очень сложная задача – выбрать всего пять книг из тех, что уже стоят в твоем шкафу или «пылятся» в электронных корзинах книжных магазинов. Но я попробую поделиться теми, которые оставили самое яркое впечатление за последнее время».
«Выгон», Эми Липтрот, 18+
Это история (заслужившая, между прочим, в 2016 году премию Уэйнрайта за лучшую книгу о природе) о путешествии вглубь островов Северной Шотландии: туда, где кончаются гугл-карты и остаются только тюлени, птицы и собственные мысли.
«Облачный атлас», Дэвид Митчелл, 18+
Мне кажется, это самая лучшая в мире толстая книга, где переплетаются шесть историй людей (и не только!) из разных эпох. И это тот самый случай, когда историю вовсе не стыдно знать только по ее экранизации.
«Обладать», Антония Байетт, 18+
Эта книга (одна из 200 лучших в мире по версии BBC!) неспешно рассказывает грустную лавстори двух вымышленных поэтов на фоне сказочного леса Броселианд и суровых бретонских пейзажей. С относительным, но все же хэппи эндом!
«Принцесса спасает себя сама», Аманда Лавлейс, 18+
Самая смелая поэтесса поколения зумеров собрала свои эмоции и переживания в лиричный сборник белых стихов, которые можно перечитывать и каждый раз узнавать себя в глубокомысленных цитатах вроде: «Я не понимала, что могу сама быть для себя рыцарем».
«Северный лес», Дэниел Мейсон, 18+
Это сочный, как спелое яблоко, рассказ о нескольких столетиях жизни странного дома, который бывший солдат, уставший от войны, построил в глубине американских лесов. В этой истории нашлось место яблоням, сестрам, призракам и пумам, и предупреждаю сразу: открыв эту книгу, вы забудете обо всех своих планах до тех пор, пока не будет перевернута последняя страница!
Фото: Архивы пресс-служб
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