Что стоит на книжной полке у писательницы? Отвечает Татьяна Выводнова

В начале января самарская писательница Татьяна Выводнова представила собственную книгу «Я люблю тебя. Я живу дальше», в которой описала свою жизнь после внезапной смерти мужа и собрала практический гайд для всех, кто переживает утрату близких. А сегодня мы попросили ее рассказать о самых любимых книгах со своей книжной полки.

«Это всегда очень сложная задача – выбрать всего пять книг из тех, что уже стоят в твоем шкафу или «пылятся» в электронных корзинах книжных магазинов. Но я попробую поделиться теми, которые оставили самое яркое впечатление за последнее время».