Что написано между строк

Чтобы подвести литературные итоги года, литературтрегер и лидер группы «Бертран» Софья Сыромятникова пошелестела бумажными – и электронными – страницами, вспомнила забытых поэтов и посидела в первых рядах на поэтических чтениях. Специально для Собака.ru!

В очередной раз убеждаюсь, что нет ничего прекраснее культурной провинции, в которой мы с вами обитаем. У нас, в отличие от столиц, не сложилась тенденция создания ради признания в определенных кругах книг по схеме «загрузи в нейросеть правильный промпт – нечто вроде «напиши патриотический роман от лица героя» или «создай книгу стихов на тему вечной любви» – и получи несколько томов без стиля, без смысла и без крупинки души».

У нас все не так.

У нас бесценно хороша молодежь, пишущая на отстраненные темы, выступающая в барах, клубах и на открытых уличных площадках, создающая собственные зины и литературные фестивали, увлеченно обучающаяся на литературных семинарах и активно обсуждающая книги в Сетях.

Да и возрастное поколение тоже не подкачало. Оказалось, что в Самаре – что особенно сильно бросается в глаза, когда начинаешь сравнения с другими регионами – довольно сильное отделение Союза писателей России, которое активно разъезжает с творческими встречами по городам и селам, издает книги и толстый литературный журнал «Русское эхо», в котором периодически публикуются весьма ценные авторы.

Такие, к примеру, как Евгений Чепурных – этот тихий, но бесконечно талантливый самарский поэт отметил в этом году 70-летие, получил очередную литературную премию и несколько достойных публикаций. Жаль только, что все это, как и всегда, известно лишь узкому кругу почитателей, поскольку информация о книгах и их авторах у нас распространяется очень скудно. Поэтому, когда меня спросили, чем мне запомнился 2024 год в литературном отношении, что интересного было издано и что, в конце концов, удивило, я с радостью согласилась ответить, чтобы, возможно, расширить круг лиц, узнавших что-то новое о самарской литературе в разрезе завершающегося года. Года, который начался печально: в Москве трагически погиб любимый самарской интеллигенцией Лев Рубинштейн, а затем ушли Бахыт Кенжеев, Сергей Костырко, Аркадий Штыпель и Богдан Агрис… Эти события вызвали небольшое движение в малых литературных кругах, вспомнивших об ушедших – и их современниках – на своих мероприятиях.

От текущих мировых событий наша литература также не отстранилась – она их творчески осмысляла, создавая из пережитого поэтические перформансы, спектакли и свободные микрофоны. И в каждом из этих событий отражается наш с вами опыт и существование.

Что касается оригинальных форматов, пожалуй, самыми заметными показались коллаборации музыкантов и литераторов, а также пластические спектакли с акцентом на первоисточник: например, Литературный музей в этом году порадовал спектаклем-рэйвом «Сон в летнюю ночь», который идеально вписался в вечерний сад музейной усадьбы.

Но Самару, кажется, не слишком удивишь оригинальностью: ей ближе классические форматы. Поэтому барные читки и лектории всегда собирают зрителей, а на литературных фестивалях люди выстраиваются в очередь за книгами по ценам издательств. Кстати, о фестивалях: ставший традиционным фестиваль «Время читать» прошел в этом году более спокойно, без громких музыкальных и ярмарочных площадок и прочей суеты. Еще менее заметно для горожан прошел литературный фестиваль имени Михаила Анищенко.

Но менее заметно не значит плохо! Литература в городе на Волге никогда не была занятием публичным, а искусство литературной полемики для самарцев вообще неизведанное. Но это и хорошо. Оставим злободневность другим, а сами будем предаваться гедонизму и сказочным фантазиям, подобным тем, что предлагает Денис Либстер, слушать свежую, очень волжскую поэзию на «Цифре» Валентина Воробьева, посещать литературные лектории и встречи с писателями, в том числе столичными, в библиотеках, ходить в книжные магазины и читать в трамваях.

В каком-то смысле этот год стал для самарской литературы временем осознания ценности нашего культурного наследия и определенного единства в творчестве. Каждый из нас, будь то писатель, читатель или просто любитель слова, вносит свой вклад в эту уникальную атмосферу. И в такие моменты понимаешь, как уходят казенные понятия вроде «литературный процесс», а остается здоровая осознанная среда, в которой мы продолжаем поддерживать друг друга.