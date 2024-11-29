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Книги

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Как влюбить детей в чтение? Отвечает Яна Данилова

Руководитель архитектурной школы для детей «Футуругуру» и рассказала, какие книги могут помочь ребенку полюбить чтение и окунуться в безграничный океан литературы.

Как влюбить детей в чтение? С этим вопросом мы пришли к Яне Даниловой – руководителю архитектурной школы для детей «Футуругуру»  и заведующему отделом научной и выставочной деятельности Третьяковки в Самаре

«Один из обязательных этапов знакомства ребенка с миром литературы – это совместное чтение, когда мама или папа читают вслух, превращая чтение в игру, в которой можно задавать вопросы и предлагать книжным героям новые способы решить их задачу. А когда дети научатся читать сами, на первый план выйдет умение правильно подобрать книги для домашней библиотеки. Критерии выбора просты: книга должна быть написана простым языком и не выходить за границы детского мира. Проще говоря, выбирать книгу нужно выбирать не для себя, а для ребенка, ориентируясь на его интересы. Собрала пять книг, которые вполне отвечают этим критериям».

«Ветер в ивах», 6+

Мишель Плесси, Издательство «МИФ»

Сказочная повесть Кеннета Грэма давно считается золотой классикой детской литературы, но графическая адаптация одного из самых известных детских произведений дает возможность по-новому взглянуть на историю о силе настоящей дружбы, доброте, смелости и взаимовыручке. А акварельные иллюстрации Мишеля Плесси настолько прекрасны, что книга получила Премию Макса и Морица за лучший комикс для детей и подростков.

«Атлас загадочных мест России: 20 таинственных точек на карте России», 6+

Анастасия Строкина, Мария Ухова, Издательство «МИФ»

Книга-путеводитель по необычным и таинственным местам России рассказывает про удивительное путешествие по России, в которое отравляется девочка Варрэ, получившая в наследство от дедушки старую карту и загадочный блокнот. Это отличный подарок для любителей приключений и новых открытий.

«Большая книга аналогий: антиучебник, который поможет влюбиться в науку», 12+

Джоэль Леви, Анна Авдеева (переводчик), Издательство «МИФ»

Эта книга рассказывает о науке, используя простые и понятные аналогии из повседневной жизни: например, если увеличить атом до размеров собора, его ядро будет не больше пчелы, жужжащей в центре, а электроны будут вращаться по внешнему периметру здания. Такие примеры помогут юным исследователям разобраться, как работает почти все на нашей планете: от строения ДНК до образования черных дыр.

«Мам, дай фартук! Рецепты для самостоятельных детей», 6+

Катерина Дронова, Мария Ларина, Издательство «МИФ»

Эта книга создана для детей, которые обожают экспериментировать на кухне и любят радовать родителей и друзей блюдами, приготовленными своими руками. В ней собраны рецепты, которые помогут детям освоиться на кухне и раскрыть свои кулинарные таланты: от базовой классики до пасты с шампиньонами. А для тех, кто уже освоился, есть чистые страницы для авторских шедевров и возможность оставлять комментарии на полях.

«Основы экономики для детей. Точно пригодится!», 10+

Джузеппе Моричи, Томмазо Видус Розин, Издательство «МИФ»

Я уверена, что основам финансовой грамотности нужно учить с детства и эта книга станет отличным помощником в этом обучении. Могут ли деньги сгореть в копилке? Почему сэндвич в кафе стоит дороже, чем в супермаркете? Как заработать на любимом хобби? Поверьте, эти вопросы очень волнуют современного подростка, а книга поможет им найти на них ответы: на понятных примерах из жизни, без сложных формул и скучных объяснений.

Фото: Архивы пресс-служб

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