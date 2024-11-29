Как влюбить детей в чтение? Отвечает Яна Данилова

Руководитель архитектурной школы для детей «Футуругуру» и рассказала, какие книги могут помочь ребенку полюбить чтение и окунуться в безграничный океан литературы.
Как влюбить детей в чтение? С этим вопросом мы пришли к Яне Даниловой – руководителю архитектурной школы для детей «Футуругуру» и заведующему отделом научной и выставочной деятельности Третьяковки в Самаре
«Один из обязательных этапов знакомства ребенка с миром литературы – это совместное чтение, когда мама или папа читают вслух, превращая чтение в игру, в которой можно задавать вопросы и предлагать книжным героям новые способы решить их задачу. А когда дети научатся читать сами, на первый план выйдет умение правильно подобрать книги для домашней библиотеки. Критерии выбора просты: книга должна быть написана простым языком и не выходить за границы детского мира. Проще говоря, выбирать книгу нужно выбирать не для себя, а для ребенка, ориентируясь на его интересы. Собрала пять книг, которые вполне отвечают этим критериям».
Мишель Плесси, Издательство «МИФ»
Сказочная повесть Кеннета Грэма давно считается золотой классикой детской литературы, но графическая адаптация одного из самых известных детских произведений дает возможность по-новому взглянуть на историю о силе настоящей дружбы, доброте, смелости и взаимовыручке. А акварельные иллюстрации Мишеля Плесси настолько прекрасны, что книга получила Премию Макса и Морица за лучший комикс для детей и подростков.
«Атлас загадочных мест России: 20 таинственных точек на карте России», 6+
Анастасия Строкина, Мария Ухова, Издательство «МИФ»
Книга-путеводитель по необычным и таинственным местам России рассказывает про удивительное путешествие по России, в которое отравляется девочка Варрэ, получившая в наследство от дедушки старую карту и загадочный блокнот. Это отличный подарок для любителей приключений и новых открытий.
«Большая книга аналогий: антиучебник, который поможет влюбиться в науку», 12+
Джоэль Леви, Анна Авдеева (переводчик), Издательство «МИФ»
Эта книга рассказывает о науке, используя простые и понятные аналогии из повседневной жизни: например, если увеличить атом до размеров собора, его ядро будет не больше пчелы, жужжащей в центре, а электроны будут вращаться по внешнему периметру здания. Такие примеры помогут юным исследователям разобраться, как работает почти все на нашей планете: от строения ДНК до образования черных дыр.
«Мам, дай фартук! Рецепты для самостоятельных детей», 6+
Катерина Дронова, Мария Ларина, Издательство «МИФ»
Эта книга создана для детей, которые обожают экспериментировать на кухне и любят радовать родителей и друзей блюдами, приготовленными своими руками. В ней собраны рецепты, которые помогут детям освоиться на кухне и раскрыть свои кулинарные таланты: от базовой классики до пасты с шампиньонами. А для тех, кто уже освоился, есть чистые страницы для авторских шедевров и возможность оставлять комментарии на полях.
«Основы экономики для детей. Точно пригодится!», 10+
Джузеппе Моричи, Томмазо Видус Розин, Издательство «МИФ»
Я уверена, что основам финансовой грамотности нужно учить с детства и эта книга станет отличным помощником в этом обучении. Могут ли деньги сгореть в копилке? Почему сэндвич в кафе стоит дороже, чем в супермаркете? Как заработать на любимом хобби? Поверьте, эти вопросы очень волнуют современного подростка, а книга поможет им найти на них ответы: на понятных примерах из жизни, без сложных формул и скучных объяснений.
Фото: Архивы пресс-служб
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