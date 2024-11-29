Как влюбить детей в чтение? Отвечает Яна Данилова

Руководитель архитектурной школы для детей «Футуругуру» и рассказала, какие книги могут помочь ребенку полюбить чтение и окунуться в безграничный океан литературы.

Как влюбить детей в чтение? С этим вопросом мы пришли к Яне Даниловой – руководителю архитектурной школы для детей «Футуругуру» и заведующему отделом научной и выставочной деятельности Третьяковки в Самаре

«Один из обязательных этапов знакомства ребенка с миром литературы – это совместное чтение, когда мама или папа читают вслух, превращая чтение в игру, в которой можно задавать вопросы и предлагать книжным героям новые способы решить их задачу. А когда дети научатся читать сами, на первый план выйдет умение правильно подобрать книги для домашней библиотеки. Критерии выбора просты: книга должна быть написана простым языком и не выходить за границы детского мира. Проще говоря, выбирать книгу нужно выбирать не для себя, а для ребенка, ориентируясь на его интересы. Собрала пять книг, которые вполне отвечают этим критериям».