Самарцев научат читать кино и художественную литературу

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В четверг в Музее Эльдара Рязанова начнет свою работу новый проект исследователя теории и истории кино Олега Горяинова «Читать кино» . Темой занятий проекта станет литература о кино: чтобы понять, как работы по теории кино помогают «читать» фильмы, Олег рассмотрит классические и современные работы исследователей кино, а начнет свои исследования со знакомства с единственной книгой легендарного искусствоведа и историка искусства Эрвина Панофского «Стиль и средства выражения в кино». Это отличная возможность узнать, на что способно кино как новое искусство, и как из материи жизни рождается стиль.

. Темой занятий проекта станет литература о кино: чтобы понять, как работы по теории кино помогают «читать» фильмы, Олег рассмотрит классические и современные работы исследователей кино, а начнет свои исследования со знакомства с единственной книгой легендарного искусствоведа и историка искусства Эрвина Панофского «Стиль и средства выражения в кино». Это отличная возможность узнать, на что способно кино как новое искусство, и как из материи жизни рождается стиль. А в пятницу в центральной городской библиотеке имени Крупской пройдет первый этап всероссийской творческой лаборатории «Чтение – это искусство?», в рамках которой можно будет встретиться с молодыми лауреатами престижных литературных премий и конкурсов. В этом году Лауреат Международной премии «Звездный билет» имени Аксенова Василий Нацентов, лауреат международной премии «Радуга» Сергей Кубрин и дважды финалист национальной литературной премии «Большая книга» Евгений Кремчуков сядут за круглый стол, чтобы поразмышлять, может ли чтение художественной литературы быть искусством. Материалом для чтения станет творчество Райнера Марии Рильке — австрийского поэта и переводчика, одного из самых влиятельных поэтов-модернистов XX века.

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