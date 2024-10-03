Воннегут, Флэг и Адлер: что интересного на книжной полке Ольги Левыкиной

Для всех, кто собирается коротать вечера – зима близко! – в компании с хорошей книгой, но утонул в океане предложений книжных издательств, попросили соосновательницу арт-клуба «Худрук» Ольгу Левыкину – которая недавно отметила День рождения! –поделиться самыми интересными книгами из своей коллекции.

Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок», Фэнни Флэг

Вряд ли кто-то еще не слышал про эту книгу, но если она до сих «висит» в вашем списке «хочу прочитать», советую последовать моему примеру и повысить ее приоритет до «прямо сейчас!». Герои книги – обычные люди. Не идеальные и не злодеи, они просто стараются жить, как каждому из них кажется верным. И это здорово: напомнить себе, что мы просто люди во времена стандартизированных идеалов.

Голландский дом, Энн Пэтчетт

Неспешное изложение, уют и атмосфера осени. Это роман о доме, который на самом деле рассказывает о людях, о семейных связях и решениях, которые не всегда бывают верными и оставляют раны, которые саднят на протяжении всей жизни. Но описания невероятного дома тут тоже есть. И оно оставляет простор для фантазий!

Sumo, Хельмут Ньютон

Давайте разбавим художественную литературу печатным изданием работ знаменитого фотохудожника Хельмута Ньютона, задавшем совершенно новые стандарты в искусстве фотографии, на которые многие ориентируются и по сей день. Изначально революционное и бунтарское издание Sumo знаменитого издательства Taschen вышло ограниченным тиражом: гигантский – XXXXL – размер книги подразумевал покупку специального стола-подставки, который шел в комплекте. К счастью, книгу недавно выпустили в мини-формате, так что в поисках блуждающего вдохновения я припадаю к ней. Всегда выручает!

Как читать книги? Мортимер Адлер

Название книги красноречиво и емко обозначило суть произведения – это классический труд по психологии чтения, созданный специально для всех, кто любит четкие инструкции и руководства к действию. Это отличная возможность разобраться, к какому типу читателей относишься. А еще выучить нехитрые правила, которые помогут приучить себя к дисциплине и распрощаться с привычкой фонового чтения, которой я часто грешила: вроде и глава прочитана, но фокус внимания улетучился, вместе и со смыслом прочитанного. Знакомо?

Колыбель для кошки, Курт Воннегут

Хотите воскликнуть «А что курил автор?!» Почитайте эту историю!