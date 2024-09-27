«Время читать»: пять писателей, с которыми обязательно нужно встретиться

В субботу в Самаре начнет свою работу очередной Межрегиональный фестиваль «Время читать». Собака.ru поручила редактору Денису Либстеру внимательно изучить программу феста и выбрать пять писателей, с которыми обязательно нужно увидеться в последние выходные сентября.

«Начнем с самарских литераторов, с которыми можно будет познакомиться в субботу:

В 12-40 начнется творческая встреча с Леонидом Немцевым : поэт, прозаик и создатель лектория «Лит-механика», основой которого стало глубокое восприятие художественного текста, авторских комментариев, поможет исследовать структуру творческого мышления.

: поэт, прозаик и создатель лектория «Лит-механика», основой которого стало глубокое восприятие художественного текста, авторских комментариев, поможет исследовать структуру творческого мышления. В 15-20 отвечать на вопросы начнет Андрей Олех: амбассадор Безымянки, на которой построил свою литературную империю и автор по-настоящему самарской серии из трех – «Безымянлаг», попавший в шорт-лист премии «Дебют», «Улица свободы» и «Обмен и продажа» – романов сегодня работает над книгой о падении Волжской Булгарии, которая вне всяких сомнений станет бестселлером.

В воскресенье в Самару приедут звезды литературного мира со всей страны:

Гульшат Абдеева : детская писательница из Башкирии, автор пятнадцати книг, включая серии «Шебуршарик Вася», «Колючий детектив» и «Четверка из Трясины», непревзойденный мастер игры словами и очень интересный собеседник.

: детская писательница из Башкирии, автор пятнадцати книг, включая серии «Шебуршарик Вася», «Колючий детектив» и «Четверка из Трясины», непревзойденный мастер игры словами и очень интересный собеседник. Александр Секацкий : петербургский фундаменталист и один из самых неординарных представителей современной философии, который подкупает своим парадоксальным мышлением, остроумием и широтой круга интересов, что простирается от онтологии лжи до поисков «другой» математики.

: петербургский фундаменталист и один из самых неординарных представителей современной философии, который подкупает своим парадоксальным мышлением, остроумием и широтой круга интересов, что простирается от онтологии лжи до поисков «другой» математики. Мария Семенова: абсолютный хедлайнер фестиваля, основатель жанра «славянское фэнтэзи» и автор саги о Волкодаве, при создании которой она – для достижения максимальной правдоподобности – занималась айкидо и верховой ездой и посещала школу экстрасенсов».