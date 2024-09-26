Гоголь, Гиляровский и Хемингуэй: что интересного на книжной полке Михаила Макарова

Перед тем, как отправиться на велосборы, сооснователь ресторана «Искра» Михаил Макаров нашел пару минут, чтобы рассказать о пяти книгах из своего книжного шкафа.

«Мертвые души», Николай Гоголь

Поражает точность, с которой Гоголь почти два века назад описал черты человеческих характеров, которые до сих пор встречаются в наших современниках. А описание трактирной и гостиничной жизни заинтересует гастроэнтузиастов и любителей попутешествовать.

«Почему одни страны богатые, а другие бедные», Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон

Эта книга дает понять, как и почему развивались страны по всему миру на протяжении веков, и рассказывает, почему граждане одной страны богаче в шесть раз, чем их соседи за забором, Советую познакомиться с ней для общего понимания мироустройства.

«Москва и москвичи», Владимир Гиляровский

Люблю читать про захватывающие судьбы людей, таких, например, как Гиляровский, который прожил настолько интересную жизнь, что ее хватило бы на несколько. В своей книге он описывает, чем жили горожане столицы больше века назад: интересно сравнивать их с поколением социальных сетей.

«Зеленые холмы Африки», Эрнест Хемингуэй

Описанием своей жизни в охотничьем лагере в Африке Хемингуэй заставляет задуматься, насколько правильно нужно использовать свои возможности, чтобы прожить жизнь максимально разнообразно.

«В саду чудовищ: Любовь и террор в гитлеровском Берлине», Эрик Ларсон

Книга собрана из дневников и воспоминаний посла США в Германии в предвоенный период 1930-х годов и описывает жизни обычных людей перед надвигающейся катастрофой.