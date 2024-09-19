Оруэлл, Бронте и Раевский: что интересного на книжной полке Томы Купцовой

В августе основатель бренда вязаных сумок VAGTOMA BAGS Тома Купцова – Лев с асцендентом в рыбах, если нужны подробности! – отметила свой двадцать шестой день рождения, а сегодня мы попросили ее выбрать пять любимых книг со своей книжной полки.

«Поединок с самим собой», Борис Раевский

В детстве я не любила чтение, но эту книгу меня заставила прочитать бабуля и я до сих пор помню, какое впечатление она – книга – на меня произвела. Это (в детстве я не любила чтение). После детский рассказ о мальчике, которого буллили, но он – благодаря характеру и усердию – добился своих целей в вольной борьбе, где изначально его шансы были равны нулю. Идеальный мотиватор для всех.

«Святой, Серфингист и Директор», Робин Шарма

Я знаю, что многие закатят – да я бы и сама закатила! – глаза, увидев эту книгу в списке. НО! Эта книга была моим пушем в жизнь после школы. Поэтому она идеально подойдет для эмпатов, которые считают, что в их жизни сейчас все плохо. А вот для тех, кто не любит банальные мотивационные истории – или в терапии, ха-ха – не подойдет.

«Джейн Эйр», Шарлотта Бронте

Как говорится: «Плакали всей маршруткой».

«1984», Джордж Оруэлл

Откажусь от комментариев, потому что Большой брат уже следит за мной.

«Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти», Ирвин Ялом

Одна из последних книг, которую я прочитала, это размышления американского психотерапевта на тему, которая для многих является острой и болезненной. Но – неизбежной.