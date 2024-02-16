Книга – лучший подарок: в библиотеке пройдет день книгодарения

Завтра в Самарской научной библиотеке пройдет акция «Дарите книги с любовью».

В субботу команда галереи «Новое пространство» проведет в Самарской областной библиотеке всероссийскую акцию «Дарите книги с любовью». Чтобы принять участие в книгодарительном движе, нужно выбрать с собственной библиотеке книгу в хорошем состоянии, упаковать ее в непрозрачную бумагу и наклеить стикер с отзывом, на который будут ориентироваться книголюбы. А для тех, кто хочет узнать, как дарили книги известные самарцы в прошлые века, в выставочном пространстве отдела редких книг пройдет выставка изданий с инскриптами – рукописными дарственными надписями.