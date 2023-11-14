Два дня независимости: фестиваль «Букноль» привезёт в Самару книжные издательства

25 ноября в Центре современной культуры «Нулевая комната» начнется фестиваль, который объединит независимые книжные издательства со всей России.

25 ноября «Нулевая комната» на два дня превратится в центр независимых издательств страны: на первый самарский фестиваль «Букноль» приедут представители V-A-C Press, Ad Marginem, Музея «Гараж», Ивана Лимбаха, No Kidding Press и других независимых издательств. Кроме знакомства с книжными новинками, гостей ждет знакомство с выставкой коллектива Kolxoz, книжная ярмарка, внушительный лекторий, мастер-классы от музея-студии Letterhaus и презентации книг.

Подробнее о том, почему фестиваль «Букноль» нельзя пропускать, нам рассказала медиаменеджер «Нулевой комнаты» Анастасия Тихомирова:

«Идея провести фест появилась в прошлом году после того, как мы провели фестиваль самиздата Nizina Fest, но тогда у нас не было сил, возможности и времени — наше расписание было очень насыщенным. В этом году мы сосредоточились исключительно на резидентской программе и у нас стало больше временных слотов и сил на организацию крупного события. «Букноль» вырос из моей личной боли: с закрытием «Диккенса» в Самаре не осталось книжных независимых магазинов, где можно приобрести нетривиальные книги. А ещё в городе нет постоянных книжных фестивалей с насыщенной программой, мастер-классами и лекторием на которые приезжали бы интересные независимые издательства. Мы вдохновились опытом казанской «Смены» — первая мысль провести свой фестиваль появилась прошлом году, когда в Самару приехал Кирилл Маевский. Он поделился тонкостями и секретами организации книжного фестиваля. А после того, как у нас прошла «гаражка» от «МИФа», мы ещё больше утвердились в решимости провести книжный фестиваль в городе.

Хочется сделать «Букноль» постоянной историей и провести фестиваль летом, а пока — набиваем шишки и учимся.

Мы приготовили для участников интересную программу: в субботу куратор «Виктории» Сергей Баландин презентует книгу «Вниз по Волге» – эссе трех зарубежных специалистов, которые побывали на Волге в советские годы. А в воскресенье главный редактор издательства V-A-C Press Ольга Гринкруг и доктор исторических наук Олег Воскобойников представят книгу Даниэля Арасса «Рассказы о живописи».

На фестивале будет много интересных лекций: в первый день фестиваля директор издательства SOYAPRESS Григорий Савченко представит фотографию, как один из медиумов современного искусства, а главный редактор вебзина SPECTATE Анастасия Хаустова прочитает лекцию по художественной критике. Во второй день поэт Михаил Бордуновский расскажет о поэтах метареалистах, а главред издательства «А+А» Катя Денисевич поговорит о том, как они работают с художниками и иллюстраторами».