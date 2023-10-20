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Поэты, к барьеру: битва за книгу

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В ноябре стартует турнир молодых поэтов Самарской области «Литературные таланты России».

Организаторы турнира молодых поэтов Самарской области «Литературные таланты России» начали принимать заявки от потенциальных участников. Попасть в списки турнира можно до четвертого ноября, а поэтические баттлы начнутся после того, как сформируется список отборочных площадок – для предварительных туров нужно приготовить три стихотворения. Финалистов ждет публикация в альманахе, а победитель сможет выпустить собственную книгу.

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