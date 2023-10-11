Чтение – новый черный!

Основатели книжных клубов рассказали, с чем связана популярность книжных клубов и зачем они нужны людям.

Прознав про новую волну увлечения книгами, «Собака.ru» задала основателям городских книжных клубов три вопроса:

Зачем люди собираются в книжных клубах?

В чем особенность вашего клуба?

Обсуждение какой книги стало самым жарким в этом году?

Екатерина Ненашева, основатель «Клуба книжных алкоголиков»

Причина, по которой люди собираются в книжных клубах просто: в какой-то момент читать стало модным. Эта мода сменила популярность курсов по саморазвитию и дыханию разными частями тела и дошла даже до светских львиц и королев танцполов – можете проверить их инстаграмы: там обязательно будет мнение о прочитанном за последнее время. И это можно считать хорошей новостью, если не обращать внимание на предложения от «дизайнеров» подобрать книжную коллекцию по цвету корешков – в тон к обоям и шторам. Особенностей у нашего клуба нет никаких: просто двум филологам потребовалось место, где они могли бы совместить читательский дневник с обменом читательским опытом. То есть мотивация создания была проста, как у Портоса, который, напомню, «дерется, потому что дерется». Я никого не собираю специально, люди приходят сами. Самое горячие обсуждения в нашем клубе были связаны со «Стримом» Ивана Шипнигова и романом Дмитрия Данилова «Саша, привет!» Но я почти уверена, что их перекроет дискуссия по новому Пелевину.

Илья Приданцев, основатель и модератор книжных клубов «Вточку» и «Полюса»

Книжные клубы нужны для обсуждения книг, конечно. Первоначально к нам идут за этим, но потом оказывается, что задача клуба совершенно другая: найти людей, с которыми говорить комфортно и хорошо, не только о книгах. Через бесконечные споры о текстах мы сближаемся и находим единомышленников.

У клуба «Вточку» две особенности: во-первых, он подростковый, во-вторых, клубу в этом году исполняется пять лет, и это для меня сюрприз. Я не мог предположить в 18-ом году, что участники будут меняться, некоторые будут буквально выпускаться и уезжать учиться. С ними мы, кстати, будем потом так ностальгически встречаться. А еще наш клуб — это не только литература. Мы уже давно обсуждаем не только тексты, но и современное искусство, кино и самих себя. Мы ходим на прогулки, в гости к дружественным институциям и по мастерским самарским художников, дружим с самарскими поэтами и принимали участие в квартирной триеннале галереи «Виктория». Мы стали настоящими друзьями и держим связь 24\7 в телеграммном чатике, в котором полностью отражена повседневность ребят полностью отражена. В этом же чате мы принимаем решение, какую книгу будем читать — простым и демократическим голосованием. В последний раз выиграл Франц Кафка, обойдя Пелевина, Достоевского и Евгению Вульф.

А главная особенность «Полюсов» — два модератора, который приходят на обсуждение, как правило, с абсолютно противоположными взглядами на текст. Однако никакого договорняка заранее не происходит. Нам видится, что наш внутренний спор, наше несогласие должно разбудить дискуссию, завести её по-настоящему. Мы и на мир вокруг смотрим с помощью противоположных оптик. Это, условно говоря, оптика идеалистическая (Иван) и оптика материалистическая (я).

Говоря о «Вточке», самое яркое обсуждение связано, как ни странно, не с самым ярким текстом — с «Житием протопопа Аввакума». В прошлом году я решил поставить над участниками эксперимент. Думаю, дам им Аввакума с обещанием на встрече доказать, что это первый русский постмодернист. У меня, кажется, получилось: всем запомнилось не только произведение, но и само обсуждение.

В «Полюсах» — диалог Платона «Евтифрон, или о благочестии». Всех подробностей сейчас не вспомню, но та встреча была совсем не похожа на встречу какого-то тихого книжного клуба. Это была настоящая драма, а не обсуждение. Такое ощущение, что все спорили со всеми. А иногда спорили и сами с собой. Было громко. Иногда очень. Длилось всё это где-то часа три. Меня это тогда неплохо так измотало, но зато запомнилось.

София Тустановская, книжный клуб «АвантюReaders»

Сегодня встречи «с глазу на глаз» стали редкими. Раньше люди чаще виделись и обсуждали все, что происходит вокруг них. Было много светских бесед на танцах, в тетрах, которые служили такой несущей конструкцией коммуникации. С появлением интернета она почти исчезла и люди стали другими. Я считаю, что это неправильно: мы должны встречаться, делиться мыслями и эмоциями. И книжный клуб — именно про это, про место в оффлайне, где принимают и понимают, где идут разговоры со смыслом и глубиной.

Особенность нашего клуба в том, что мы принимаем абсолютно всех в разных кофейнях Самары. Делаем это раз в месяц, чтобы не спеша читать и обдумывать свои впечатления.

Самая интересная беседа у нас была связана, наверное, с «Маленькой хозяйкой большого дома» Джека Лондона. Мы безумно интересно проанализировали героев, разобрались в переплетениях любовного треугольника и разбили на типы личности, оттуда вытекло, почему они таким образом поступают. И, конечно же, слог Джек Лондона ласкает слух.

Анастасия Малышева, TALKовый книжный клуб

Пандемия отняла у нас живое общение на длительный срок, а благодаря моему проекту, люди получают то, чего им давно не хватало — живое общение, эмоции и полезные знакомства. Также многим интересно сравнивать свои впечатления от прочитанного с чужими: на встречах клуба часто слышу отзывы «сначала мне книга не понравилась, но, услышав, как на встрече о ней говорили, взглянул на неё иначе».

Фишка моего клуба — это приглашенные спикеры и разные площадки проведения. Гостями клуба уже стали: писатели Андрей Геласимов, Андрей Олех, Елена Жукова и искусствовед Марина Черникова. А еще я придумала проводить в рамках клуба литературные дебаты и квесты по книгохранилищам самарских университетов.

Самые свежие воспоминания о встрече с Еленой Жуковой, автором романа «Лиса. Путь без права на выбор». Елена по секрету раскрыла неожиданные моменты и факты о своей истории.

Ольга Назаренко, книжный клуб «36 сюжетов»

Человеку нужен человек, а читающему человеку — несколько единомышленников. Наш клуб — это собрание людей, которым интересно не только говорить о книгах, но и о слушать о них. Плюсом идет развитие навыка осознанного чтения.

Особенность каждой встречи — тайное голосование, на котором мы выбираем книгу для следующего обсуждения. Иногда результат становится полной неожиданностью для избирателей текста. По задумке в нашем клубе должна была обсуждаться исключительно современная литература, однако это правило мы иногда с большим удовольствием нарушаем.

С какой книгой была связана самая интересная беседа? Сложно выбрать одну. Пусть будет роман Бонни Гармус «Уроки химии».

