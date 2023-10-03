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Книги

Писателей по осени считают

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В «Нулевой комнате» пройдет третий мини-фестиваль для пишущих, читающих и сочувствующих «Берешь и пишешь».  

В следующую субботу стартует очередной фестиваль «Берешь и пишешь» для самарских писателей и тех, кто хочет влиться в их стройные – и не очень – ряды. Писательские сборы пройдут одним днем, поэтому программа будет очень насыщенной событиями и звездами. Кроме презентации новой книги Елены Микушкиной «Моя свекровь и другие чудовища», лекции о безбюджетном продвижении от ведущей подкаста «Кочан капусты за авторский лист» Даши Буданцевой и встречи с исполнительным директором издательства «Полынь» Александром Лазаревым, участников ждет пешеходная экскурсия «Книжный город» и книжный своп.

Фото: Архивы пресс-служб

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