Поговорим о поездах: Дмитрий Данилов приглашает на творческую встречу

Отличная новость для самарских театралов и ценителей хорошей литературы: в город приезжает председатель Совета экспертов Национальной литературной премии «Большая книга» и лауреат премий «Золотая маска», «Ясная поляна» и «Нонкоформизм». Все эти титулы и регалии принадлежат Дмитрию Данилову — писателю, поэту и драматургу, которого ценят во всех театрах страны, включая нашу «Самарскую площадь».

20 июня в Самарской Публичной библиотеке Дмитрий представит собравшимся свою новую книгу «Пустые поезда 2022 года. Серия поездок», которая еще готовится к изданию, и ответит на вопросы своих читателей.

Редакция «Смр.Собака.ru» воспользовалась служебным положением, чтобы задать свой вопрос в первых рядах:

— Знаете ли вы, кого-то из самарских писателей, кроме Алексея Толстого?

— На моём драматургическом курсе, который я уже несколько лет веду в школе литературного мастерства Creative Writing School, занимался очень талантливый молодой драматург Артём Ефименко, и он как раз родом из Самары, насколько я знаю. Во время учёбы он написал прекрасную пьесу «Самара навсегда», она мне запомнилась. С другими самарскими авторами, увы, не знаком.

Свои вопросы готовьте ко вторнику – встреча с писателем начнется в 18-00.

