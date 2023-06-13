У книжной полки с Юлей Сластновой

Летние выходные созданы для путешествий, прогулок и приключений – мы не собираемся с этим спорить. Но что делать поздним вечером, когда солнце уже утонуло в Волге, а спать еще совсем не хочется, если не читать? А вот какую книгу взять с книжной полки, чтобы не испортить прекрасный вечер? Тут не обойтись без совета, поэтому «Собака.ру» пришла за рекомендациями к Юле Сластновой - фотографу, вечной студентке и руководительнице pr-отдела кафе «Искра».
Я долго думала над темой подборки, которую хочется предложить читателям «Собака.ру», и решила, подобрать книги «на все случаи жизни», чтобы никто не ушел обиженным.
Начнем с серии «Интересный человек», для которой я выбрала книгу Ричарда Фейнмана «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!»
Кто такой Ричард Фейнман? Американский физик и один из создателей квантовой электродинамики. Звучит сложно, да? Но кто сказал, что физик должен быть серьезным? С первых страниц становится понятно, что нас ждет не скучная биография заурядного ученого, а история жизни невероятно любознательного человека с отменным чувством юмора. В какой-то момент ты начинаешь думать «да вы шутите, мистер Фейнман!», потому что трудно поверить, что столько талантов могут «уживаться» в одном человеке. И через какое-то время ловишь себя на мысли, что было бы прикольно поиграть на бразильских барабанах. И, вообще, почему я не танцую, и кто может научить меня взламывать замки? Лично я, после прочтения, пошла и нарисовала свою первую картину. Вот они какие, умные и смешные мужчины – вдохновляющие!
В рубрике «Не отпустит до последней страницы», я рекомендую «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте.
На фильм о Трумене Капоте я наткнулась, когда, собираясь на Beat Film, решила пересмотреть некоторые доступные фильмы из программы фестиваля. Наткнулась и поняла, что совершенно незаслуженно обходила стороной его произведения. История этой книги проста, как и все гениальное: автор прочитал жуткую статью в разделе криминальной хроники газеты The New York Times, вдохновился, и оформил эту детективную историю в полноценный роман, рассуждая о самой природе насилия. И не просто оформил, но еще и создал особый жанр литературы - «роман-репортаж».
В разделе «Неожиданный поворот» я предлагаю роман «Двойник» Жозе Сарамаго.
Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда актер в фильме или в рекламе похож на какого-то вашего знакомого? А может быть вас постоянно сравнивают с кем-то? Мне вот много раз говорили о том, что я похожа на разных актрис, хотя сама я сходства не видела никакого. Зато теперь я вижу в этом прекрасный книжный сюжет: что, если вы смотрите кино, и видите себя?
А вот книга для всех, кто любит «Прочитать за выходные» - это «Элизабет Финч» Джулиана Барнса.
Я вообще очень люблю Барнса, и пытаюсь запихнуть его книги во все свои подборки. Последняя его книга, которую я прочитала – это роман-загадка и философский трактат с элементами детектива, который знакомит нас с Элизабет Финч. Финч — преподавательница курса «Культура и цивилизация», которая изменит ваш взгляд на мир, студенты от нее просто в восторге. Но главный герой книги – это студент Нил, который исследует записные книжки преподавательницы, чтобы разобраться, в чем секрет ее блистательности.
А для тех, кто не любит мимолетные увлечения, у меня есть категория «Война и мир», в рамках которой я рекомендую трилогию Флориана Иллиеса.
«1913. Лето целого века», «1913. Что я на самом деле хотел сказать» и «Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства, 1929-1939» - эти три книги связаны невидимой нитью. В первых двух арт-критик и публицист Иллиес дает возможность подсмотреть как и чем жили интеллектуалы в преддверии Первой Мировой войны и знакомит с годом, который наполнен важными культурными событиями. А третьей описан период политической катастрофы, но, вопреки хаосу происходящему вокруг, на первый план снова выходят люди, которые живут в мире, распадающемся на части, и показывают, что любви в тридцатых было также много, как и ненависти. Вас ждет культура, искусство, множество важных имен - приготовьтесь много гуглить - и небанальные любовные сюжеты, вписанные в хронику.
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