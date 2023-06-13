У книжной полки с Юлей Сластновой

Летние выходные созданы для путешествий, прогулок и приключений – мы не собираемся с этим спорить. Но что делать поздним вечером, когда солнце уже утонуло в Волге, а спать еще совсем не хочется, если не читать? А вот какую книгу взять с книжной полки, чтобы не испортить прекрасный вечер? Тут не обойтись без совета, поэтому «Собака.ру» пришла за рекомендациями к Юле Сластновой - фотографу, вечной студентке и руководительнице pr-отдела кафе «Искра».

Я долго думала над темой подборки, которую хочется предложить читателям «Собака.ру», и решила, подобрать книги «на все случаи жизни», чтобы никто не ушел обиженным.