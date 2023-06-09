Он такой Один: рыжебородый иллюстратор несет детям скандинавские мифы

Специально для «Собака.ру» Александр Торчинов рассказал, что помогло ему стать лауреатом конкурса, почему он выбрал именно суровые скандинавские мифы и какие сложности ждут иллюстраторов детских книг.

В идеале иллюстратор — это соавтор, который не вторит тексту, но и не конкурирует с ним. Он пытается расширить пространство текста. Поэтому детская книга для иллюстратора это возможность прокачать комплексный подход к иллюстрированию. Это особенный способ мышления: не отдельными иллюстрациями или разворотами, а такой длиннооой гармошкой, когда абсолютно все развороты рисуются в развертке. То есть все страницы, как кадры лежат перед тобой - гипнотическая картина. Но перед этой картиной идет период мозговзрывательной работы, когда перед тобой как бы пустые окошки- страницы будущей книги и нужно раскидать текст, чтобы он уместился в ограниченное количество страниц. Выявляешь места, которые хочется проиллюстрировать, думаешь над визуальными образами и композицией в отдельных разворотах, стараешься, чтобы развороты сочетались между собой, и одновременно накидываешь иллюстрации. А потом – Бам! - готово! И ты такой: аааа, чето я, наверное отдохну пару дней.

Нила Геймана и его версию скандинавского мифа об Одине я выбрал не сразу: у меня были варианты с историей о Синей Бороде, которую пересказал Тургенев, и «Сказкой про царя Соломона» Линор Горалик. Я эти варианты даже порисовать успел, но остановился все-таки на Одине! Почему? Потому что мне понравилось, что в этой легенде много разных сцен! То есть и о чем подумать, и что порисовать: от воинственных инеистых великанов до харизматичного диалога с крупным планом и намека на эпичность с войсками, баталиями и магией!