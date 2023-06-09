Он такой Один: рыжебородый иллюстратор несет детям скандинавские мифы

Специально для «Собака.ру» Александр Торчинов рассказал, что помогло ему стать лауреатом конкурса, почему он выбрал именно суровые скандинавские мифы и какие сложности ждут иллюстраторов детских книг.
В идеале иллюстратор — это соавтор, который не вторит тексту, но и не конкурирует с ним. Он пытается расширить пространство текста. Поэтому детская книга для иллюстратора это возможность прокачать комплексный подход к иллюстрированию. Это особенный способ мышления: не отдельными иллюстрациями или разворотами, а такой длиннооой гармошкой, когда абсолютно все развороты рисуются в развертке. То есть все страницы, как кадры лежат перед тобой - гипнотическая картина. Но перед этой картиной идет период мозговзрывательной работы, когда перед тобой как бы пустые окошки- страницы будущей книги и нужно раскидать текст, чтобы он уместился в ограниченное количество страниц. Выявляешь места, которые хочется проиллюстрировать, думаешь над визуальными образами и композицией в отдельных разворотах, стараешься, чтобы развороты сочетались между собой, и одновременно накидываешь иллюстрации. А потом – Бам! - готово! И ты такой: аааа, чето я, наверное отдохну пару дней.
Нила Геймана и его версию скандинавского мифа об Одине я выбрал не сразу: у меня были варианты с историей о Синей Бороде, которую пересказал Тургенев, и «Сказкой про царя Соломона» Линор Горалик. Я эти варианты даже порисовать успел, но остановился все-таки на Одине! Почему? Потому что мне понравилось, что в этой легенде много разных сцен! То есть и о чем подумать, и что порисовать: от воинственных инеистых великанов до харизматичного диалога с крупным планом и намека на эпичность с войсками, баталиями и магией!
При этом в легенде остается простор для трактовки истории: например, пишет Нил о том, что поход Одина был опасен и на его пути было много воинственных Инеистых великанов, а как он их одолел не пишет! Я предположил, что хитрый Один вряд ли бы выбрал прямое столкновение с этими махинами, поэтому изобразил как где-то за горами сверкают пятки этого хитреца, унося его подальше от двух огромных великаньих голов. Или вот самый кульминационный момент: «Один наполнил рог водой и поднес к губам. Холодна оказалась вода… До дна осушил бог Гьяллархорн, и мудрость хлынула в него. Дальше и яснее увидал он одним глазом, чем когда-либо видел двумя. С тех пор Один получил и другие имена: Блинд стали звать его, слепой бог, и Хоар, одноглазый, а еще — Балейг, пламенноокий». Если отразить этот момент «дословно», получится довольно скучно – мне хотелось отразить, как в Одина хлынула мудрость.
А еще я подумал, что Один получил не только новые имена, но и новые воплощения. У Геймана это напрямую не озвучено – он только намекнул. Так что я вооружился энциклопедией, где сказано не только про 170 имен Одина, но и о том, что «будучи мастером перевоплощений, Один часто является людям в различных образах». Эти «энциклопедические» знания помогли мне дорисовать то, чего напрямую в тексте нет, но точно есть в тех клочках и обрывках скандинавских сказаний, которые дожили до наших дней, и на которых этот текст основан: как символ перевоплощения у меня появился образ Одина с одним телом и множеством голов. А в другом фрагменте внутри силуэта Одина, я изобразил небольшой сюжет, которого нет у Нила, но есть в фольклоре. Я вот про это: «Считалось, что под видом бедного странника Один бродит по свету, и плохо будет тому, кто, забыв законы гостеприимства, оттолкнёт его от своего порога!»
Кстати, о сказаниях: я так долго сам путался в сложных скандинавских именах и названиях, что добавил сноски с подробными разъяснениями самых сложных и трудновыговариваемых терминов – такие небольшие напоминалки для читателя.
Как нарисовать отрубленную голову Мимира в книге, которая предназначена для детей? Мне захотелось решить эту задачу красиво – с помощью оживленных ритмов, которые заданы сначала варварами в левой части разворота, а потом эти веселые ритмы кружат и откликаются в травах и заклинаниях Одина, в левой части. И получилось, что вроде бы танцы и замысловатые хороводы, но, если присмотреться, голова-то от плеч отделена.
Тот факт, что я стал лауреатом международного конкурса не меняет моих планов. Скорее придает им – планам - более устойчивый фундамент, а мне - уверенности. Вера крепка и я ускоряю движение!
ЗЫ. Чуть не забыл передать огромное спасибо Татьяне Юрьевне Никитиной, без которой эта книга не состоялась бы.
Фото: Александр Торчинов
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