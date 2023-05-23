Библиограф глобус пропил: в Самаре пройдет большой книжный фестиваль

На третий фестиваль «Время читать, концепцию которого можно описать словами «Книги, музыка, посткроссинг», приедут литературные звезды первой величины.

27 мая в Самарской областной научной библиотеке можно будет взять автограф у многократного лауреата премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Леонида Юзефовича и задать вопросы автору «Пищеблока» Алексею Иванову.

И это не единственные звезды, которых соберет «Время читать»: с музыкальной программой выступят LOVALOVA, Василий Уриевский и «Кушва Band», творческие встречи проведут сценарист Игорь Шевчук и поэт Максим Замшев.

Кроме книг от ведущих издательств страны участников феста ждут открытки от нейрохудожника, «Самарский вернисаж» с работами локальных художников, арт-объект «Черный куб» и десятки лекций, квестов и мастер-классов.

Вход на фестиваль свободный.



