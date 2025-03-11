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Балет в Самаре больше, чем балет

С 30 марта по 13 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича пройдет фестиваль «Наследие. Опера. Балет», в рамках которого самарские ценители балетного искусства смогут посетить российскую премьеру балета Александра Глазунова «Времена года» в постановке сразу четырех балетмейстеров. Новую интерпретацию знаменитого произведения представят сразу четыре балетмейстера, которые стали победителями конкурса молодых хореографов фестиваля «Русский балет навсегда» в 2023 году: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова и Даниил Благов. Четыре времени года будут представлены в четырех хореографических стилях: «Зима» Елизаветы Мазуркевич – классический танец, «Весна» Лилии Симоновой – современный танец, «Лето» Марианны Рыжкиной – неоклассика, а «Осень» Даниила Благова – ультрасовременная хореография. Для постановщиков это смелая и захватывающая попытка нового прочтения музыки Александра Глазунова.

Фото: Архивы пресс-служб

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