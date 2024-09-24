А также в области балета мы впереди планеты всей: в Самаре пройдет Творческая мастерская молодых хореографов

В Самарском государственном институте культуры отберут семь молодых хореографов для фестиваля «Русский балет навсегда».

В эту субботу в Самаре начнет свою работу Творческая мастерская молодых хореографов, которая пройдет в рамках Фестиваля народной артистки России Илзе Лиепа «Русский балет навсегда». Для шестнадцати участников, которые прошли конкурсный отбор, в Самарском государственном институте культуры приготовили интересную программу с теорией, практикой, просмотром спектаклей и дискуссиями, которые помогут молодым хореографам создать оригинальные произведения в классическом, неоклассическом и современном направлениях танцевального искусства. По итогам Творческой мастерской экспертный совет выберет семь человек, которые продолжат работать в программе Фестиваля «Русский балет навсегда» и поставят - под руководством мастеров - хореографические номера для спектаклей «Чайковский и фон Мекк. Па-де-де» и «Дягилев. Балет. Новый век».

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