«Золотая маска»: «Раймонда» Самарского театра оперы и балета вошла в лонг-лист премии

Экспертами «Золотой маски» сезона 2022–2023 сформирован лонг-лист – список наиболее заметных спектаклей сезона. Всего отобрано 94 спектакля драматического театра и театра кукол и 21 спектакль музыкального театра.

«Раймонда» — балет в 3 актах 4 картинах Александра Глазунова. Мировая премьера в постановке выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 года в Мариинском театре. Для композитора Александра Константиновича Глазунова она стала первом опытом обращения к жанру балета, а для Мариуса Петипа – последней большой работой.

В 1900 году балетмейстер Александр Алексеевич Горский совместно с Иваном Николаевичем Хлюстиным, взяв за основу хореографию Петипа, представил премьеру «Раймонды» в Большом театре, а в 1908 году он создал собственную оригинальную постановку балета.

В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и Жана де Бриена и мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты. Вторжение этого дикого, страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки идеализированного Средневековья становится источником драматургического конфликта.