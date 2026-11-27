Доказано: локальный рынок совриска не просто жив, а находится в достойной форме. Накануне отгремел седьмой «Осенний аукцион современного искусства», организованный арт-клубом «Худрук».

Традиционно вечер открылся важным жестом солидарности: первый лот авторства Анастасии Альбокриновой с говорящим названием «Оборзение» был благотворительным. Все вырученные средства организаторы передали в пользу пространства «КАБИНЕТ» — независимой микро-галереи, пространства арт-хранения и зин-библиотеки. Лот ушел с молотка за красивые 101 000 рублей.

Аукцион в цифрах:

Общая сумма — более 1 000 000 миллиона рублей.

Продано 13 лотов из 16.

Средние повышение цены по проданным лотам +194,8 %.