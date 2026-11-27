Инженерия дарит тепло и искусство: 19 декабря в Доме со слонами откроется выставка «В порядке вещей», приуроченная к юбилеям Теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета, Безымянской ТЭЦ и Предприятия Тепловых сетей.

Чтобы собрать экспозицию, организаторы объявляют опен-колл. Важно: заявки принимают до 7 декабря.

Кураторы будут ждать готовые работы в живописи, графике, фотографии и смешанных техниках, которые раскроют тему тепла, света и невидимого слоя повседневности.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы «Т-Плюс»