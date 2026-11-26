Немного пластилина и щепотка наблюдательности: в первый уикенд зимы, 4 и 5 декабря, пространство «КАБИНЕТ» предлагает рассмотреть бытовое на блиц-выставке художницы Анны Гадины «Жизнь замечательных гадов».
Проект исследует параллели между людьми и фауной, подмечая странности тех, кто обычно остается на периферии внимания.
Сама Анна работает в неакадемичном медиуме — она пишет рельефные картины воздушным пластилином, выводя наивное искусство на территорию (взрослой!) иронии.
Открытие экспозиции запланировано на пятницу в шесть вечера, а в субботу Анна проведет воркшоп «Дело рук», где можно будет приручить воздушный пластилин и создать собственного персонажа!
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Василий Шишминцев, Анна Гадина
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