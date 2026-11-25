А еще покупать: на седьмом «Осеннем аукционе современного искусства» покупаем алтарную композицию «Травы» Дины Богусоновой, нежный «Снежек» Ивана Гудзловенко, синтез экспрессивных набросков и коллажа Валентина Пурыгина «Без названия» и бабочку «Это больше меня» Милы Гущиной: 15 арт-высказываний от художников волжской сцены продадут на главных торгах сезона уже 26 ноября в отеле HolidayHall.

Среди лотов каталога также: благотворительное «Обозрение» Анастасии Альбокриновой (все средства отправятся независимому пространству «КАБИНЕТ»!), «Шершень» Яны Арбузовой, «Покой» Анны Афанасьевой, «Рука-рамка» Александра Зайцева, «Змеевик» Натальи Прокофьевой, оммаж Куинджи «Березовая роща» от Оксаны Стоговой, работа Андрея Сяйлева из серии «Галерея героев» и «Амур» в графике от Леонида Шерешевского.

Полный каталог лотов и подробности аукциона на сайте.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб