Пока Самара укутывается в одеяло, на высоте нескольких сотен километров над Землей экипаж 75-й экспедиции МКС готовится встречать праздник в невесомости.

И даже если космонавты далеко от Земли, праздничное настроение может преодолеть любые расстояния! Для этого Третьяковка в Самаре запускает для учеников первых-четвертых классов новогоднюю программу «Самара — МКС» на базе экспозиции «Воображаемый космос».

Маршут будет выполнен в виде интерактивного путешествия. Дети узнают, как устроен праздничный быт на орбитальной станции, увидят шедевры, вдохновленные Вселенной, и соберут в единое коллективное письмо самые искренние пожелания, которое музей отправит российским космонавтам на МКС. А в финале ребят ждет творческая мастерская: вдохновившись кинетическими объектами художника-конструктивиста Вячеслава Колейчука, школьники создадут светящиеся фонарики.



Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Евгений Шаров