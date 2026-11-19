Пора знакомиться с главным пульсом ленинградского андеграунда восьмидесятых — художником Тимуром Новиковым. Он не просто творил — он задавал тон эпохе: оформлял концерты группы «Кино», играл в культовой «Ассе» и дружил с Энди Уорхоллом и Джоном Кейджем.

В эту пятницу в семь вечера в «ЗИМ Галерее» смотрим выставку «Искусство как жизнестроение» о тиражной серии шелкографии, выпущенной в Финляндии. Это «сжатые» версии известных работ автора.

Также в пространстве будут представлены работы из коллекции Сергея Бугаева «Африка».

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Антон Бронзов