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Искусству — второй шанс: в «КАБИНЕТЕ» пройдет фестиваль отвергнутого искусства «БРАК»

«БРАК» строится на договоре между художником и зрителем и мы знаем, где это смотреть: в следующие выходные в «КАБИНЕТЕ» на фестивале отвергнутого искусства

Инициатива художниц Анастасии Альбокриновой и Натальи Прокофьевой посвящена работам, которые оказались ненужными, неудачными или просто не нашла своего зрителя. Здесь это не повод ставить точку, а возможность начать новую историю.

В пространстве можно будет обмениваться работами, искать им новых владельцев и поддерживать друг друга без арт-пафоса. Искусству дают второй шанс, авторам — сеанс бесплатной арт-терапии. 

И да: «БРАК» — это не РАЗВОД.

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
«КАБИНЕТЕ»

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