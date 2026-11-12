Один вечер (и 15 поводов влюбиться в искусство!): в Самаре пройдет седьмой «Осенний аукцион современного искусства»

Предвкушаем рассуждения об искусстве, вдохновение локальным и заветную фразу «продано»: 26 ноября в отеле HolidayHall пройдет седьмой «Осенний аукцион современного искусства», который организует арт-клуб «Худрук» и Российский аукционный дом. В каталоге — 15 работ художников трех поколений: от легендарных имен до ярких молодых авторов. Это вечер для тех, кто хочет открыть новые имена, пополнить коллекцию и проверить, насколько далеко готова зайти ставка за понравившийся лот! Торгами традиционно руководит Мария Иванова, а за выбор лотов отвечает куратор Сергей Баландин.

Кстати, первый лот — благотворительный: все средства от его продажи направят в независимое пространство KABINET. Аукцион станет не только соревнованием за искусство, но и способом поддержать самарскую художественную сцену.

Каждая работа — отдельная история, за которую можно побороться. Узнать подробности про все лоты можно на сайте.

Анастасия Альбокринова, «Обозрение», 2026 Яна Арбузова, «Шершень», 2026 Анна Афанасьева, «Покой», 2026 Дина Богусонова, «Травы», 2021-2026 Иван Гудзловенко, «Снежек», 2021 Мила Гущина, «Это больше меня», 2024 Александр Зайцев, Рука-рамка. Из серии: «Горизонт событий», 2024 Дмитрий Кадынцев, «Без названия», 2026 Наталья Прокофьева, «Змеевик», 2026 Валентин Пурыгин, «Без названия», 1984 Оксана Стогова, «Куинджи. Березовая роща. Из серии «Интерпретация истории искусств», 2026 Андрей Сяйлев, «№3. Из серии «Галерея героев», 2024 Ксения Тимофеева, «Бег», 2026 Александр и Ольга Филимоновы, «Мы мозг», 2026 Леонид Шерешевский, «Амур», 2013

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб